بدور البراهيم تهاجم مشاهير السوشيال ميديا وتتحدث عن الهدايا التي يتلقونها

أميرة خالد (صدى):
هاجمت الفاشنيستا بدور البراهيم المشاهير وتحدثت عن الهدايا التي يتلقونها، كما تحدثت عن عائلتها وتفاخرت بها متهمة بعد المشاهير بالاستعانة بألقاب عائلات لا ينتمون لها.
وظهرت بدور البراهيم خلال مقطع الفيديو: "يا هلا وسهلاً فيكم، أنا أمس نزلت صورة وجاء عليها تفاعل كتير، وقلت فيها إزاي تقتصد، وكالن فيها أشياء كثيرة بتؤدي لإفلاسسك، زي السيارات الفاخرة والملابس غالية الثمن، فلقيت متابعين بيقولولي علمي نفسك".
وتابعت: "أنا إنسانة اقتصادية وما أحب الهياط، لأن بابا الله يرحمه عيشنا عيشة خلت عيونا مليانة ", مشيرة إلى إن آخر جد لها ولد في الاحساء، وأن عائلتها كبيرة منتشرة في الرياض وفي جدة وفي أكتر من مكان بالمملكة.
وانتقدت عدد من الفاشنيستات دون أن تحدد الاسم قائلة: "يتفشخرون بنسبهم وعائلاتهم لكن ما حدا يحط برواز مش بروازه، أروح أعرض نفسي لأي شي علشان أعرض للناس ويش حاطة وإيش راكبة ووين ساكنة، وأنت أصلا مش كدة".
وقالت بدور البراهيم: "أنا بعيش عيشتي هذه ما أرضاها تتغير، ليش أهز ميزانيتي علشان أفرج الناس! فيه أمور دائماً لأولى إننا نحط فيها فلوسنا، فليش أهايط في مقتنيات.. أنتو فاهمني غلط أنا مظلومة".
وعلقت بدور البراهيم نشر بعض الصفحات عنها واتهامها بأنها مسرفة وقالت بدور البراهيم: "أنا مظلومة الكلاب اللي بينشروا في حسابات بيطلعوني بطريقة وبصورة تانية هي بعيدة عني تماماً".