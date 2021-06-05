وزن فيروس كورونا في أجساد المصابين

متابعة_أميرة خالد (صدى):
أزاحت دراسة جديدة تم إجراؤها من قبل عدة مؤسسات حول العالم، الستار عن وزن جسيمات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الموجودة في أجساد جميع المصابين حول العالم.
ووجدت الدراسة، أنه خلال ذروة الإصابة بكوفيد-19 يحمل الشخص ما بين 1-100 مليار جسيم بوزن إجمالي لا يزيد عن 0.1 ميللي غرام، لافتة إلى أن حجم جميع الفيروسات الموجودة حالياً داخل أجساد سكان العالم قد يصل إلى وزن يتراوح بين 100 غرام و10 كيلوغرامات.
وأكدت الدراسة، أن هذه التفاصيل تعد أمراً مهماً لفهم الوباء العالمي الحالي والطرق الممكنة لمكافحته، حيث يقوم الباحثون بدمج المعلومات المتاحة حول الخلايا المضيفة المحتملة للفيروس وتركيزه في سوائل الجسم لتقدير العدد الإجمالي الموجود داخل جسم الشخص المصاب.
وأشارت إلى أن معرفة عدد الفيروسات الموجودة في الفرد المصاب يمكن أن تحدد معايير استجابة الجهاز المناعي، والحد الأدنى من الكمية اللازمة لحدوث العدوى، والنسبة المطلوبة لظهور الإصابة في الاختبارات.