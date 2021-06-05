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شحنة من سيارات GMC في الدمام قديما

منذ 8 دقائق
213
شحنة من سيارات GMC في الدمام قديما

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمنت برحمته ويقينا حر جهنم وقرّهاا .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ان شاء الله ، وانتما في حريق ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمك يا ابا بندر ، ايها الملك الصالح ، الله يرحمك برحمته الواسعه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
اكيد ماهي كافيه ، لابد من صلخ جلودهم باالخيزران وعشرين سنه سجن وملايين الريالات غرامه ..
ا
واعزي لكم يالكداده الله يكون بعونكم ويرزقكم

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