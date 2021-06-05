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رانيا يوسف بعد صورتها مع رئيس برشلونة: انتظروني مع ميسي

منذ 55 دقيقة
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رانيا يوسف بعد صورتها مع رئيس برشلونة: انتظروني مع ميسي

القاهرة (صدى):
على خلفية الجدل المثار بعد صورة الفنانة المصرية رانيا يوسف مع خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، خرجت يوسف للرد على التعليقات المسيئة لها.

وقالت يوسف إن ظهور الهاشتاق المسيء لها، لم يزعجها، مضيفة: "أنا هضايقهم وكل ما أضايقهم بنبسط أكتر، وانتظروا صوري مع ليونيل ميسي".

وأكدت رانيا يوسف أنها التقطت صورا مع ميسي لكنها لم تنشرها بعد على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعربت عن استغرابها من الهجوم عليها، رغم أن الأمر طبيعي حيث تقابل اثنان من المشاهير والتقطا الصور معًا، مشيرة إلى وجود أصدقاء مشتركين بينها وبين رئيس نادي برشلونة.

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ميسي
برشلونة
رانيا يوسف

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128803
منذ دقيقتين
ان شاء الله ، وانتما في حريق ..

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أحدث التعليقات

عبدالعزيز
قتله عمل ارهابي لان ايران دخلت سوريا بطلب من الحكومة السورية بالضبط مثل طلب الحكومة اليمنية من السعودية الدخول في اليمن،
ابو ريان
الله يرزقنا الجنه ويجزا كل متصدق الجنه الكلام الكثير ماينفع وهذا نصيب من الله والله إلى عطا لا هذا ولا هذك
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمنت برحمته ويقينا حر جهنم وقرّهاا .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ان شاء الله ، وانتما في حريق ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمك يا ابا بندر ، ايها الملك الصالح ، الله يرحمك برحمته الواسعه .. آمين ..

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