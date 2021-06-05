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"حقوق الإنسان" عن الطفلة المعنفة على يد خادمتها: والديها سيتعرضان للمساءلة

منذ 4 دقائق
93
"حقوق الإنسان" عن الطفلة المعنفة على يد خادمتها: والديها سيتعرضان للمساءلة

الرياض (صدى):
علق الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري، على واقعة تعرض طفلة للتعنيف على يد العاملة المنزلية.

وأكد الفاخري، أن والدي الطفلة قد يتعرضان للمساءلة القانونية، حيث تركاها للخادمة دون رقابة أو متابعة، وذلك طبقا لنظام حماية الطفل.

وأشار إلى أن المساءلة في تلك الحالة تكون عن الإهمال والتقصير في حق الأطفال وعدم متابعتهم.

وكان مركز بلاغات العنف الأسري، قد تفاعل مع شكوى طفلة في مقطع فيديو من اعتداء العاملة المنزلية عليها بالضرب، موضحا أنه جار التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
العاملة المنزلية
العنف الاسري
التعنيف

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
الله يرحمه و يغفر له
محمد
اجل داعش طلع مو ايراني كما كنا نعتقد
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
الله يوفقهم

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