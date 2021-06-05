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مقتل مستشار قاسم سليماني في كمين نصبه "داعش"

منذ 7 دقائق
1319
مقتل مستشار قاسم سليماني في كمين نصبه "داعش"

طهران (صدى):
لقى المستشار العسكري في الحرس الإيراني حسن عبد الله زاده، ومرافقه محسن عباسي، مصرعهما في كمين نصبه تنظيم داعش على موكب عسكري شرق حمص السورية.

وأفادت مصادر سورية معارضة، بهجوم واسع شنّه تنظيم داعش، الخميس الماضي، استهدف رتلاً عسكرياً مؤلفاً من 7 سيارات لميليشيات إيرانية في منطقة وادي أبيض في السخنة شرق حمص، أسفر عن مقتل نحو 25 عنصراً من صفوفها بينهم قادة كبار في الحرس الإيراني.

وتعد مناطق البادية شرق حمص ودير الزور وحتى الحدود مع العراق، مناطق نفوذ إيرانية معقلها البوكمال على الحدود مع العراق.

سوريا
ايران
داعش
قاسم سليماني
الحرس الإيراني

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50266
منذ دقيقة
الى جهنم و بئس المصير لهم جميعا

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الى جهنم و بئس المصير لهم جميعا
شاهد
كل اللي يشربون منتوجاتهم يغسّلون كلاهم ومصيرهم الموت بعد معانات مع غسل الكلى...نسئل الله العافيه ..؟؟
ابو عمار
الله يرحمه و يغفر له
ابو عمار
ممتاز جدا
ابو عمار
اوسخ جاليه في الوطن هو هذه الفئه الغذره .. المفروض يحقن ما صنعوه في بطونهم بالقوه

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