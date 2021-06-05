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مستشار قانوني عن حفل المشاهير: الغرامة المالية غير كافية

منذ 27 دقيقة
1511
مستشار قانوني عن حفل المشاهير: الغرامة المالية غير كافية

عادل الحربي (صدى):
رأى المستشار القانوني محمد الوهيبي، أن الغرامة المالية فيما يخص حفل المشاهير المثير للجدل في الرياض، عقوبة غير كافية، مؤكدا أنه يجب أن تكون هناك عقوبة جنائية.

ووجه الوهيبي الشكر للجهات الأمنية التي طبقت الإجراءات بحق المسؤولين عن الحفل سريعا، قائلا: "لكن الغرامات ليست حل لأن هناك تعمد لإقامة هذا الحفل، فهناك فرق بين حدوث تجمع خارج عن الإرادة، وبين التعمد وإرسال دعوى لأكثر من شخص".

وأكد الوهيبي خلال برنامج "ياهلا"، أن ما حدث يعتبر استهزاء بأنظمة الدولة، واستهتار بالاحترازات.

وعن الملابس الفاضحة التي ظهر بها بعض الحضور، قال: "ما حدث مخالف لديننا وعاداتنا وتقاليدنا؛ ومن لديه خلل معين فليذهب يمارسه في دول أخرى تبيح هذه السلوكيات، لكن في مجتمعنا لا نقبل هذا الفعل نهائيا".

وتابع: "انت داخل بيتك هذه حدودك لكن تظهر على السوشيال ميديا، انت تسبب خللا في سلوكيات الجيل المستقبلي، إضافة إلى عكس صورة غير صحيحة عن بلادنا".

وكانت وزارة التجارة، استدعت الشركة المسؤولة عن تجمع "مشاهير سناب شات" المخالف، وفرضت وفق اختصاصها غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال على الشركة التي استعانت بعدد من المشاهير، بهدف الترويج لمنتجاتها.

استدعاء الشركة المسؤولة عن تجمع " مشاهير سناب شات " المخالف وتغريمها 300 ألف ريال

 

الرياض
الجهات الامنية
الغرامة المالية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الى جهنم و بئس المصير لهم جميعا
شاهد
كل اللي يشربون منتوجاتهم يغسّلون كلاهم ومصيرهم الموت بعد معانات مع غسل الكلى...نسئل الله العافيه ..؟؟
ابو عمار
الله يرحمه و يغفر له
ابو عمار
ممتاز جدا
ابو عمار
اوسخ جاليه في الوطن هو هذه الفئه الغذره .. المفروض يحقن ما صنعوه في بطونهم بالقوه

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