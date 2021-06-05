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الأزهر: العبث بحق ملكية الماء إفساد في الأرض

منذ ساعة
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الأزهر: العبث بحق ملكية الماء إفساد في الأرض

القاهرة (صدى):
على خلفية الخلاف مع إثيوبيا حول سد النهضة، صرح شيخ الأزهر، أحمد الطيب، بأن العبث بحق ملكية الماء إفساد في الأرض، يجب على ‏العالم إيقافه.

وقال شيخ الأزهر خلال كلمته في احتفالية الأمم المتحدة باليوم العالمي للبيئة، إن ادعاء ملْكية بعض الموارد ‏الطبيعية والاستبداد بالتصرف فيها ‏بما يضر بحياة دول أخرى، ظاهرة خطيرة.

وأضاف: "الدين ‏عند من يؤمن به ويحترم قوانينه، يحكم ‏حكما صريحا بأن ملكية الموارد الضرورية ‏لحياة الناس هي ملكية عامة".

وتابع: "لا ‏يصح بحال من الأحوال، وتحت أي ظرف من ‏الظروف، أن تترك هذه الموارد ‏ملكا لفرد، أو أفراد، أو دولة تتفرد بالتصرف فيها ‏دون سائر الدول المشاركة لها ‏في هذا المورد العام أو ذاك".

وشدد على أن هذا "من ‏أمس ما يتعلق بموضوع الإفساد في الأرض، ويجب أن يتكاتف العالم لوقفه قبل أن ‏تنتقل عدواه إلى نظائره من البيئات والظروف المتشابهة".

وأضاف: "الماء بمفهومه الشامل، الذي يبدأ من ‏الجرعة ‏الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار، يأتي في مُقدمة الموارد الضرورية التي ‏تنص ‏شرائع الأديان على وجوبِ أن تكون ملكيتها ملكية جماعية مشتركة، ومنع ‏أن يستبد ‏بها فرد أو أناس، أو دولة دون دولٍ أخرى، فهذا المنع أو الحجر أو ‏التضييق على ‏الآخرين، إنما هو سلب لحق من حقوق الله، وتصرف من ‏المانع فيما لا ‏يملك".

مصر
شيخ الازهر
اثيوبيا
سد النهضة

التعليقات

abdul
abdul عدد التعليقات : 5451
منذ 54 دقيقة
نعم، قناة السويس تكون ملكية مشاعة لجميع الدول ، ولّا ايه يا سيدنا المفتي ؟

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الى جهنم و بئس المصير لهم جميعا
شاهد
كل اللي يشربون منتوجاتهم يغسّلون كلاهم ومصيرهم الموت بعد معانات مع غسل الكلى...نسئل الله العافيه ..؟؟
ابو عمار
الله يرحمه و يغفر له
ابو عمار
ممتاز جدا
ابو عمار
اوسخ جاليه في الوطن هو هذه الفئه الغذره .. المفروض يحقن ما صنعوه في بطونهم بالقوه

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