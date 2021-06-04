نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أحمد سعد يعتدي على شاب ويصفعه في محطة وقود

منذ ساعتين
1156
أحمد سعد يعتدي على شاب ويصفعه في محطة وقود

القاهرة (صدى):
اعتدى الفنان المصري أحمد سعد بالضرب على شاب، في إحدى محطات الوقود بالقاهرة، في واقعة أثارت الجدل.

وكشفت شاهدة عيان تفاصيل الواقعة، موضحة أنها كانت في محطة الوقود، ورأت شابًا صغيرًا في العشرينات من العمر، كان سيتعرض للاصطدام من قبل سيارة عند رجوع قائدها للخلف.

وقالت الفتاة: "الشاب كرد فعل طبيعي قال للسائق: (خلي بالك وأنت راجع)، واتضح أن الذي كان يقود السيارة هو الفنان أحمد سعد، فذهب إليه الفنان، وقال له مستنكرا: (بتكلّم مين كده؟)".

وأضافت: "الشاب رد عليه: (بكلّمك أنت)، ليعتدي أحمد سعد بالضرب على الشاب موجها اليه صفعة، أمام والدته، وأمام الناس في محطة الوقود" مشيرة إلى أنه أسقط الشاب أرضا أمام سيارتها وقام بتمزيق ملابسه.

مصر
القاهرة
جريمة
اعتداء
أحمد سعد

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50268
منذ 27 ثانية
لعنة الله عليه الحقير

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
الله يرحمه و يغفر له
محمد
اجل داعش طلع مو ايراني كما كنا نعتقد
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
الله يوفقهم

أخر الأخبار

"حقوق الإنسان" عن الطفلة المعنفة على يد خادمتها: والديها سيتعرضان للمساءلة
"حقوق الإنسان" عن الطفلة المعنفة على يد خادمتها: والديها سيتعرضان للمساءلة
منذ 3 دقائق 73
مقتل مستشار قاسم سليماني في كمين نصبه "داعش"
مقتل مستشار قاسم سليماني في كمين نصبه "داعش"
منذ 37 دقيقة 1871
مستشار قانوني عن حفل المشاهير: الغرامة المالية غير كافية
مستشار قانوني عن حفل المشاهير: الغرامة المالية غير كافية
منذ 57 دقيقة 1735
ماجد المهندس ونجوى كرم يحييان حفلًا بالرياض
ماجد المهندس ونجوى كرم يحييان حفلًا بالرياض
منذ ساعة 446
اتحاد الكرة يوافق على النظر في اقتراح الأندية الهابطة بزيادة فرق الدوري
اتحاد الكرة يوافق على النظر في اقتراح الأندية الهابطة بزيادة فرق الدوري
منذ ساعة 2660
الأزهر: العبث بحق ملكية الماء إفساد في الأرض
الأزهر: العبث بحق ملكية الماء إفساد في الأرض
منذ ساعتين 1715
أحمد سعد يعتدي على شاب ويصفعه في محطة وقود
أحمد سعد يعتدي على شاب ويصفعه في محطة وقود
منذ ساعتين 1156
منار شاهين : الإتحاد عميد الأندية وإعلامها وسعود الصرامي " مخطئ "
منار شاهين : الإتحاد عميد الأندية وإعلامها وسعود الصرامي " مخطئ "
منذ 3 ساعات 773
عبدالرحمن الجماز : النصر أكثر فريق طرد من أمامه لاعبين منذ بداية دوري المحترفين
عبدالرحمن الجماز : النصر أكثر فريق طرد من أمامه لاعبين منذ بداية دوري المحترفين
منذ 3 ساعات 578
الإطاحة بمواطن سرق سيارة في وضع التشغيل بالدمام
الإطاحة بمواطن سرق سيارة في وضع التشغيل بالدمام
منذ 3 ساعات 2478