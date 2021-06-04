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رسالة من زوجة المتحرش البرازيلي للفتاة المصرية التي تحرش بها

منذ ساعة
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رسالة من زوجة المتحرش البرازيلي للفتاة المصرية التي تحرش بها

برازيليا (صدى):
على خلفية تحرش سائح برازيلي بفتاة مصرية خلال جولته السياحية في القاهرة، وجهت زوجة المتحرش، اعتذارا للفتاة الضحية.

ونشرت زوجة المتحرش البرازيلي، رسالة الاعتذار باللغة العربية، والبرتغالية، قائلة: "خالص اعتذارنا للضحية وعائلتها وأي شخص آخر قد يكون تعرض للإهانة، اغفروا لنا، يحتاج ميجيل إلى والده، أستسمحكم العذر، ومتعهدين بتعويض كافة الأضرار المادية والمعنوية".

وكان المتحرش نشر قبل أيام مقطعًا يوجه خلاله عدة أسئلة تحمل "إيحاءات جنسية" للفتاة المصرية، مستغلا عدم معرفتها باللغة البرتغالية.

وعقب نشر المقطع، تعرض لهجوم شديد من متابعيه، وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا أوضحت خلاله أنه تم القبض على المتحرش.

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سجن برازيلي تحرش بفتاة مصرية

مصر
جريمة
البرازيل
التحرش
المتحرش

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12706
منذ ساعة
أستسمحكم العذر، ومتعهدين بتعويض كافة الأضرار المادية والمعنوية".

متى تقوليها .. يا...U.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80586
منذ 44 دقيقة
الله لايبلانا
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128786
منذ 34 دقيقة
منك الى المتضرره من زوجك المغرور اللي يحسب نفسه على شاطي العراة في البرازيل ، ارسلي لزوجك ونبهيه انه في بلد مسلمين ..

قولي له عند العرب مثل يقول // ماكل طير يتاكل لحمه .. آهـ أمااال ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد
هذا الشخص مسكين.. كان مستلم المركز الإعلامي في النصر.. ولا يتكلم ولم يدلي بأي تصريح... لانه مسير.. والاخوه اللي يعرفونه ولي أمره يبلغوه ان...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب الأنف هذا له كمامه والى كذا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اما عاد خنفور كهربائى طيب دام وصلتم لذا الاختراع لازم الفواتير تخفض لأن الخنافير بتكثر زي الجولات ويمكن يصير فيه اصدارات
د محمد ماجد بخش
تم الأمر . فعلا . ما شاء الله تبارك الرحمن والحمد لله .. والله ما مثلك في هالدنيا بلد ساق الله له الشفاء
مدقق
رأس الرمح ضائع مثل صاروخ الصين ضايع يترنح بالفضاء وفي الاخير البحر

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