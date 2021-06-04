رسالة من زوجة المتحرش البرازيلي للفتاة المصرية التي تحرش بها

برازيليا (صدى):
على خلفية تحرش سائح برازيلي بفتاة مصرية خلال جولته السياحية في القاهرة، وجهت زوجة المتحرش، اعتذارا للفتاة الضحية.
ونشرت زوجة المتحرش البرازيلي، رسالة الاعتذار باللغة العربية، والبرتغالية، قائلة: "خالص اعتذارنا للضحية وعائلتها وأي شخص آخر قد يكون تعرض للإهانة، اغفروا لنا، يحتاج ميجيل إلى والده، أستسمحكم العذر، ومتعهدين بتعويض كافة الأضرار المادية والمعنوية".
وكان المتحرش نشر قبل أيام مقطعًا يوجه خلاله عدة أسئلة تحمل "إيحاءات جنسية" للفتاة المصرية، مستغلا عدم معرفتها باللغة البرتغالية.
وعقب نشر المقطع، تعرض لهجوم شديد من متابعيه، وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا أوضحت خلاله أنه تم القبض على المتحرش.
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