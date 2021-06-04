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بالفيديو.. الداخلية تستعرض أبرز إنجازاتها في الأسبوع الماضي

منذ ساعة
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بالفيديو.. الداخلية تستعرض أبرز إنجازاتها في الأسبوع الماضي

الرياض (صدى):
استعرضت وزارة الداخلية أبرز ما تم خلال الفترة من 17 وحتى 23 شوال 1442هـ، ومنها استقبال وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، لعدد من المسؤولين، منهم وزير الدولة بوزارة الداخلية الألمانية الدكتور ماركوس كيربر.

ونبهت الوزارة بالسماح بدخول المملكة للقادمين من "الإمارات، وألمانيا، وأمريكا، وإيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبريطانيا، والسويد، والاتحاد السويسري، وفرنسا، واليابان"، وتطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول.

كما تم تمديد مهلة السماح للمواطنين بترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر غير نظامية، وتعليق إجراءات المساءلة النظامية للمخالفين لمدة عام اعتبارًا من 17 شوال 1442، ويمكن الحصول على النماذج والتعليمات الخاصة بذلك عبر موقع الوزارة وحجز الموعد المتاح للحضور للجهة الأمنية المختصة عبر خدمة المواعيد بمنصة أبشر.

وذكرت أن حرس الحدود قام بإحباط محاولة تهريب (308,6) كيلو جرامات من الحشيش المخدر، و (23,7) طن من القات المخدر برأس تنورة بالمنطقة الشرقية ومنطقة جازان، والقبض على مهربيها، كما قامت القوات الخاصة للأمن البيئي بضبط (198) مخالفاً لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

ونوهت برصد (28,862) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، في مناطق المملكة خلال الفترة من 11 وحتى 17/ 10/1442هـ، فضلا عن استقبال المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، (343,289) مكالمة خلال الأسبوع الماضي، بمعدل (49,289) اتصالاً لكل يوم.

وزارة الداخلية
أمريكا
الرياض
مكة المكرمة
حرس الحدود
الإمارات
ألمانيا

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يخارجنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لذيذه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عطوني إلى فى الصوره اجربها وقول لكم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما اعتقد
ابو محمد 😎 ✍️
منك الى المتضرره من زوجك المغرور اللي يحسب نفسه على شاطي العراة في البرازيل ، ارسلي لزوجك ونبهيه انه في بلد مسلمين .. قولي...

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