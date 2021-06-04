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سامسونج تكشف عن سعر ومواصفات هاتف Galaxy A22 

منذ 15 دقيقة
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سامسونج تكشف عن سعر ومواصفات هاتف Galaxy A22 

وكالات (صدى):
أعلنت شركة سامسونج، عن أحدث هواتفها الذكية العاملة بشبكات الجيل الخامس 5G، وهو هاتف Galaxy A22 5G، ضمن فئة الهواتف المتوسطة التكلفة، والذي ينطلق إلى جانب إصدار مخصص لشبكات الجيل الرابع 4G.

يدعم هاتف Galaxy A22 5G، شبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج Dimensity 700، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر microSD.

ويتميز هاتف Galaxy A22 5G، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.6 بوصة، وبدقة عرض 1080 بيكسل+، وتدعم معدل تحديث 90 هرتزا في الثانية، تأتي بنتوء على شكل حرف V، مخصص لكاميرا السيلفي.

وجاء هاتف Galaxy A22 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابيكسل، متصلة بمستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 5 ميجابيكسل، بالإضافة إلى مستشعر لتصوير العمق، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

ويتمتع هاتف Galaxy A22 5G، ببطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 واط، يحتوي الهاتف الذكي على قارئ بصمات الأصابع مثبت في الاطار الجانبي للجهاز.

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A22 5G، بأربع خيارات لونية هي الرمادي، الأبيض، والأخضر والبنفسجي، بدءا من شهر يوليو في أسواق محددة، مقابل سعر يبدأ من 230 يورو (أي ما يعادل 4 آلاف و300 جنيه مصري).

ويتفرد هاتف Galaxy A22 LTE، بمعالج Helio G80، متصل بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وبسعة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، ولا يدعم هذا الإصدار خيار التخزين الخارجي microSD.

ويضم هاتف سامسونج Galaxy A22 LTE، شاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.4 بوصة، وبدقة عرض 720 بيكسل+، يدعم معدل تحديث عال يبلغ 90 هرتزا في الثانية، تحتوي نتوء على شكل قطرة ماء لكاميرا التصوير السيلفي التي تأتي بدقة 13 ميجابيكسل.

كما زودت سامسونج هاتف Galaxy A22 LTE، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، تدعم تقنية OIS، متصلة بمستشعر بزوايا عرض واسعة ودقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، ويتوفر بألوان الأسود والأبيض والأخضر والبنفسجي.

شركة “سامسونج”
أسعار
مواصفات
هاتف Galaxy A22

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د محمد ماجد بخش
كفاءة فوق العادة نعتز بها ونثني عليها وكما بدأنا ندعو لها بالتوفيق
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