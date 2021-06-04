النصر يدفع مستحقات ماشاريبوف

طلال الغامدي (صدى):
دفعت إدارة نادي النصر، كافة مستحقات صفقة الدولي الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، والتي تبلغ قيمتها مليون ونصف المليون دولار.
وكان النصر ضم ماشاريبوف في يناير الماضي لكنه لم ينجح في تسجيل اسمه ضمن الكشوفات الشتوية، بسبب عدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية، لذا تمت إعارته إلى شباب الأهلي الإماراتي.
يذكر أن اللاعب الأوزبكي نجح في قيادة شباب الاهلي دبي لنيل كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، خلال فترة إعارته، ليبدي مسئولو النادي الإماراتي، رغبتهم في شراء عقد اللاعب بصورة نهائية من النصر.