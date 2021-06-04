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أحمد سعد يعتدي على شاب ويصفعه في محطة وقود

منذ يومين
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أحمد سعد يعتدي على شاب ويصفعه في محطة وقود

القاهرة (صدى):
اعتدى الفنان المصري أحمد سعد بالضرب على شاب، في إحدى محطات الوقود بالقاهرة، في واقعة أثارت الجدل.

وكشفت شاهدة عيان تفاصيل الواقعة، موضحة أنها كانت في محطة الوقود، ورأت شابًا صغيرًا في العشرينات من العمر، كان سيتعرض للاصطدام من قبل سيارة عند رجوع قائدها للخلف.

وقالت الفتاة: "الشاب كرد فعل طبيعي قال للسائق: (خلي بالك وأنت راجع)، واتضح أن الذي كان يقود السيارة هو الفنان أحمد سعد، فذهب إليه الفنان، وقال له مستنكرا: (بتكلّم مين كده؟)".

وأضافت: "الشاب رد عليه: (بكلّمك أنت)، ليعتدي أحمد سعد بالضرب على الشاب موجها اليه صفعة، أمام والدته، وأمام الناس في محطة الوقود" مشيرة إلى أنه أسقط الشاب أرضا أمام سيارتها وقام بتمزيق ملابسه.

مصر
القاهرة
جريمة
اعتداء
أحمد سعد

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50368
منذ يومين
لعنة الله عليه الحقير
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 6752
منذ يومين
متكبر جبان متغطرس حسبي الله ونعم الوكيل فيه ، اتمنى ان الفتى يرفع دعوى قضائية عليه ويخليه يدفع له ثمن هذا الاعتداء الغاشم والغير مبرر حسبي الله ونعم الوكيل فيه الله ينتقم منه ونعم المنتقم هو.
ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 88
منذ ساعة
حكمتوا.. الاخوه الي يسبون حضرتوا الموقف..

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
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(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
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