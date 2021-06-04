أحمد سعد يعتدي على شاب ويصفعه في محطة وقود

القاهرة (صدى):
اعتدى الفنان المصري أحمد سعد بالضرب على شاب، في إحدى محطات الوقود بالقاهرة، في واقعة أثارت الجدل.
وكشفت شاهدة عيان تفاصيل الواقعة، موضحة أنها كانت في محطة الوقود، ورأت شابًا صغيرًا في العشرينات من العمر، كان سيتعرض للاصطدام من قبل سيارة عند رجوع قائدها للخلف.
وقالت الفتاة: "الشاب كرد فعل طبيعي قال للسائق: (خلي بالك وأنت راجع)، واتضح أن الذي كان يقود السيارة هو الفنان أحمد سعد، فذهب إليه الفنان، وقال له مستنكرا: (بتكلّم مين كده؟)".
وأضافت: "الشاب رد عليه: (بكلّمك أنت)، ليعتدي أحمد سعد بالضرب على الشاب موجها اليه صفعة، أمام والدته، وأمام الناس في محطة الوقود" مشيرة إلى أنه أسقط الشاب أرضا أمام سيارتها وقام بتمزيق ملابسه.