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بالفيديو .. مساعد وزير الصحة الأمريكي المتحول جنسيًا يسعى لتحسين الصحة العقلية للأمريكيين

منذ ساعتين
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بالفيديو .. مساعد وزير الصحة الأمريكي المتحول جنسيًا يسعى لتحسين الصحة العقلية للأمريكيين

واشنطن (صدى):
أكد مساعد وزير الصحة الأمريكي المتحول جنسياً، راشيل ليفين، أنه يسعى لتحسين الصحة البدنية والعقلية والسلوكية للأمريكيين.

وقال إنه طوال مسيرته المهنية ركز على التقاطع بين الصحة الطبية والعقلية والسلوكية، مؤكدًا أنه سيواصل التركيز على ذلك، ودعم مبادرات خطة العمل لتحسين الصحة البدنية والعقلية والسلوكية للأمريكيين.

وشهدت تصريحات المسؤول الأمريكي حالة من الاستنكار على منصات التواصل الاجتماعي في الأوساط العربية، حيث ذكر البعض أن "ليفين" هو من يحتاج لتحسين عقله، فيما أكد آخرون أنه ليس جدير لتولي مثل هذا المنصب الذي يشغله حاليًا في أمريكا.

 

أمريكا
الصحة
متحول جنسي
راشيل ليفين
صحة عقلية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12706
منذ ساعتين
مصقعة ومسبكة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12706
منذ ساعتين
مساعد وزير هذه .

خلف الله على الصحة .

أمريكا هذه بلد الضرائب والغرائب والمسايب
ابو رياض الحربي
ابو رياض الحربي عدد التعليقات : 287
منذ ساعة
العن ابو هالشدوق بالمبسبس تقل شدوق بربري
خسئتم يالفجره
ابو رياض الحربي
ابو رياض الحربي عدد التعليقات : 287
منذ ساعة
حسن بومتك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80586
منذ 36 دقيقة
قشعت وقلعت

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أحدث التعليقات

ابو محمد
هذا الشخص مسكين.. كان مستلم المركز الإعلامي في النصر.. ولا يتكلم ولم يدلي بأي تصريح... لانه مسير.. والاخوه اللي يعرفونه ولي أمره يبلغوه ان...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب الأنف هذا له كمامه والى كذا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اما عاد خنفور كهربائى طيب دام وصلتم لذا الاختراع لازم الفواتير تخفض لأن الخنافير بتكثر زي الجولات ويمكن يصير فيه اصدارات
د محمد ماجد بخش
تم الأمر . فعلا . ما شاء الله تبارك الرحمن والحمد لله .. والله ما مثلك في هالدنيا بلد ساق الله له الشفاء
مدقق
رأس الرمح ضائع مثل صاروخ الصين ضايع يترنح بالفضاء وفي الاخير البحر

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