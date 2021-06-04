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تشغيل مركز اسعاف غابة رغدان الموسمي بمنطقة الباحة

منذ 15 ساعة
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تشغيل مركز اسعاف غابة رغدان الموسمي بمنطقة الباحة

إبراهيم الزهراني (صدى):
قال المتحدث الرسمي بالباحة عماد منسي الزهراني انه بتوجية مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الاستاذ خالد بن محمد الغامدي تم اعداد خطة تشغيلية لموسم الصيف وزيادة الفرق الاسعافية والتواجد بالمنتزهات ودعم المراكز الاسعافية

واشار الزهراني انه بتوجيه صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة لرفع الجاهزية لاستقبال المصطافين وتقديم الخدمة المناسبة فقد تم تشغيل مركز غابة رغدان الموسمي وجاري تجهيز مركز اسعاف السكران الموسمي لتشغيله

للاستجابة للحالات الاسعافية.

واردف وبالامكان طلب الخدمة من خلال الاتصال بالترحيل الطبي للهلال الاحمر على الرقم الاسعافي 997 او تطبيق اسعفني للاجهزه الذكيه وتُقدم الخدمة من خلال 17 مركز اسعافي تعمل على مدار ٢٤ ساعة تخدم اهالي و زوار المنطقة وتتواجد الهيئة بمنتزهات المنطقة باركان توعوية وتثقيفية وتدريب وتقديم الخدمة الاسعافية سواء بالفرق الاسعافية او المتطوعين والمتطوعات

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد
هذا الشخص مسكين.. كان مستلم المركز الإعلامي في النصر.. ولا يتكلم ولم يدلي بأي تصريح... لانه مسير.. والاخوه اللي يعرفونه ولي أمره يبلغوه ان...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب الأنف هذا له كمامه والى كذا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اما عاد خنفور كهربائى طيب دام وصلتم لذا الاختراع لازم الفواتير تخفض لأن الخنافير بتكثر زي الجولات ويمكن يصير فيه اصدارات
د محمد ماجد بخش
تم الأمر . فعلا . ما شاء الله تبارك الرحمن والحمد لله .. والله ما مثلك في هالدنيا بلد ساق الله له الشفاء
مدقق
رأس الرمح ضائع مثل صاروخ الصين ضايع يترنح بالفضاء وفي الاخير البحر

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