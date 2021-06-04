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والد عروس يرفض كتابة قائمة المنقولات لابنته ويكتفي برسالة للزوج

منذ ساعتين
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والد عروس يرفض كتابة قائمة المنقولات لابنته ويكتفي برسالة للزوج

القاهرة (صدى):
أقدم رجل في مصر على التخلي عن كتابة قائمة منقولات نجلته، واستبدلها برسالة وجهها إلى العريس.

وقال والد العروس، المهندس ناصر عبداللطيف، أنه كتب في الرسالة “من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال.. اتقي الله في كريمتنا”

وأضاف أنه اقتدى في تلك الواقعة بالشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي عندما كتب تلك الكلمات عند زواج ابنته، لافتا إلى أنه بالرغم من عدم تأكده من صحة ذلك فإن الفكرة أعجبته ونفذها مع ابنته.

ولفت إلى أن العريس وأهله أصروا على تحرير قائمة المنقولات، ولكنه رفض، واستجابوا لذلك، داعيًا إلى تسهيل الزواج أمام الشباب.

مصر
الدقهلية
محافظة الدقهلية
قائمة المنقولات
محمد متولي الشعراوي

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أحدث التعليقات

ابو محمد
هذا الشخص مسكين.. كان مستلم المركز الإعلامي في النصر.. ولا يتكلم ولم يدلي بأي تصريح... لانه مسير.. والاخوه اللي يعرفونه ولي أمره يبلغوه ان...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب الأنف هذا له كمامه والى كذا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اما عاد خنفور كهربائى طيب دام وصلتم لذا الاختراع لازم الفواتير تخفض لأن الخنافير بتكثر زي الجولات ويمكن يصير فيه اصدارات
د محمد ماجد بخش
تم الأمر . فعلا . ما شاء الله تبارك الرحمن والحمد لله .. والله ما مثلك في هالدنيا بلد ساق الله له الشفاء
مدقق
رأس الرمح ضائع مثل صاروخ الصين ضايع يترنح بالفضاء وفي الاخير البحر

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