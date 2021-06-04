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بالفيديو .. قصة أصغر دبلوماسية سعودية في جامعة الدول العربية

منذ 58 دقيقة
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بالفيديو .. قصة أصغر دبلوماسية سعودية في جامعة الدول العربية

عادل الحربي (صدى):
تعد الوزير المفوض بمنظمة العمل العربية، "إلهام غسال" أصغر دبلوماسية سعودية في جامعة الدول العربية، كما سبق لها العمل في مجال الإعلام.

وكانت نشأتها في أسرة أدبية، حيث كان والدها دبلوماسي وشاعر درس في مصر، واكتسبت "إلهام" من أسرتها حب العمل والشعر واعتزازها بالوطن.

وذكرت "إلهام"، خلال حديثها بقناة الإخبارية"، أنها تدرجت في عدة مناصب دبلوماسية، كما أسست وحدة المرأة العربية العاملة.

وأكدت أنها حرصت على تطوير العمل الإعلامي للمنظمة ومجلة العمل العربي، مضيفة أنها عكست الصورة المشرقة للمملكة وإنجازتها، كما شاركت في أعمال تطوعية، ومثلت المملكة في كثير من الفعاليات، بجانب كتابة الشعر والمقالات في عدة صحف سعودية.

مصر
المملكة
جامعة الدول العربية
الشعر
أدب
منظمة العمل العربية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12693
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موفقة إلهاموه
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12693
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