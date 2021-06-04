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إغلاق 4 محلات مخالفة وإنذار 12 آخرين برجال ألمع

منذ 15 ساعة
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إغلاق 4 محلات مخالفة وإنذار 12 آخرين برجال ألمع

محمد السعران (صدى):
أغلقت بلدية محافظة رجال ألمع 4 محلات مخالفة خلال الجولات الرقابية التي قامت بها للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية وذلك ضمن جهودها المستمرة في المتابعة والرقابة الصحية الميدانية على المحلات والمطاعم والأسواق والمسالخ والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة .

وأوضح رئيس بلدية محافظة رجال ألمع الأستاذ "سعيد بن علي آل مصمع" أن هذه الجولات تأتي بتوجيه ومتابعة سعادة أمين عسير الدكتور "وليد الحميدي" ، مبيناً أن البلدية ممثلة في فرق الرقابة الصحية قامت مؤخرًا بعدد 30 جولة تفتيشية أسفرت عن ضبط 14 مخالفة ومصادرة 20 كيلو جراماً و 18 لتراً من المواد الغير صالحة للاستهلاك فضلاً عن إغلاق 4 محلات مخالفة وإنذار 12 محلاً آخر .

وأضاف أن البلدية تشدد على تطبيق جميع الاشتراطات البلدية والصحية داخل المنشآت التجارية إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا من قياس الحرارة واستخدام تطبيق توكلنا وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات والالتزام بالتباعد الجسدي خلال التسوق وغيرها من تدابير الوقاية ، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى عبر الرقم 940 .

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد
هذا الشخص مسكين.. كان مستلم المركز الإعلامي في النصر.. ولا يتكلم ولم يدلي بأي تصريح... لانه مسير.. والاخوه اللي يعرفونه ولي أمره يبلغوه ان...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب الأنف هذا له كمامه والى كذا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اما عاد خنفور كهربائى طيب دام وصلتم لذا الاختراع لازم الفواتير تخفض لأن الخنافير بتكثر زي الجولات ويمكن يصير فيه اصدارات
د محمد ماجد بخش
تم الأمر . فعلا . ما شاء الله تبارك الرحمن والحمد لله .. والله ما مثلك في هالدنيا بلد ساق الله له الشفاء
مدقق
رأس الرمح ضائع مثل صاروخ الصين ضايع يترنح بالفضاء وفي الاخير البحر

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