كلية علوم الطيران تعلن بدء التسجيل في برامج التدريب المنتهي بالتوظيف

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران عن بدء التسجيل في برامج التدريب المنتهي بالتوظيف في المسار العسكري والمسار المدني للفصل الدراسي الأول 1443هـ .
وأوضحت الكلية تخصصات مسار التدريب العسكري، ومنها إلكترونيات الطيران، وميكانيكا الطيران، إتصالات الطيران، بينما تضمن مسار التدريب المدني هياكل ومحركات وصيانة الطائرات.
وأوضحت شروط القبول في المسار المدني، والتي منها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وأن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة للعلوم التطبيقية أو المعاهد الثانوية الصناعية خلال الخمس سنوات الماضية، وإجتياز اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية.
وأضافت أن مزايا المسار المدني تتضمن مكافأة مالية أثناء فترة التدريب، ومنهج تدريبي معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني ويؤهل للحصول على رخصة فني صيانة طائرات، وفرصة ترشيح الطلاب المتميزين خلال التدريب لعروض رعاية وظيفية، ومساعدة الخريجين بتوفير فرص وظيفية حسب احتياج سوق العمل.
وأضافت أن شروط القبول في المسار العسكري تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشآ، وحسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلفة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتباره إليه، واللياقة الطبية للخدمة العسكرية وتناسب الطول مع الوزن على أن لا يقل الطول عن (160 سم).
وعددت الكلية مزايا المسار العسكري، والتي منها تدريب منتهي بالتوظيف على رتبة (وكيل رقيب فني صيانة طائرات)، كما يحصل الطالب على مكافأة شهرية عسكرية خلال فترة التدريب، فضلا عن علاج مجاني للطالب ووالديه في مستشفيات القوات المسلحة، مشيرة إلى أن التقديم الآن عن طريق الرابط: هنـــا