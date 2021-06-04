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مغربية للحريم : ترفعين صوتك على الرجال هذي مو انوثة

منذ 15 دقيقة
337

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د محمد ماجد بخش
شق الله الأرض تحتك وأبتلعتك بحول الله وقدرته في قاع وقعر نارها
واضح*** وصريح***
بالتوفيق لقلعة الكؤوس ونتمنا له موسم رياضي قادم حافل وجميل.
د محمد ماجد بخش
ما ترصدوا من سكات .. بلاش كل شوي نفتح الموضوع .. ونعاود النقاش فيه. موفقين.. نحن وأنتم على باب كريم
د محمد ماجد بخش
خلخلة الكتلة الفراغية أو الاستفادة منها أمر طبيعي في كيمياء بخش لأن تيار الحمل الحراري هو المصدر وليست هي طاقة الاهتزازات أو طاقة دفع...
ابو محمد 😎 ✍️
عندي سؤال شاطح يا دكتور محمد ، لو تكرمت : هل هناك علاقه بين المغناطيس والشوق والإشتياق ....؟؟

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