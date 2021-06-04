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ميسي بعد الهزيمة أمام تشيلي: كانت مباراة استثنائية لأنها الأولى دون وجود دييجو

منذ 21 دقيقة
1467
ميسي بعد الهزيمة أمام تشيلي: كانت مباراة استثنائية لأنها الأولى دون وجود دييجو

وكالات (صدى):
قال ليونيل ميسي إن المنتخب الأرجنتيني كان يتطلع للفوز بالمباراة الاستثنائية أمام تشيلي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 تزامنا مع إزاحة الستار عن تمثال للأسطورة الراحل دييجو ارماندو مارادونا.

وصرح ميسي بعد المباراة "كانت مباراة استثنائية لأنها الأولى دون وجود دييجو"، مشيرا:"ندرك ما الذي يعنيه المنتخب الوطني بالنسبة له، حتى لو لم يكن موجودا بالملعب فهو دائما موجود".

وأوضح:"كونها المباراة الأولى من دونه وبسبب كل ما يحدث في الأرجنتين وفي العالم، فمن المؤسف أيضا عدم تواجد الجماهير".

وتابع:"أردنا إهداء الفوز لدييجو وتمثيل المنتخب الوطني مثلما فعل هو دائما ، لنترك كل شيء خلفنا وعلينا أن نستمر".

 

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ليونيل ميسي
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دييجو ارماندو مارادونا

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ابو محمد 😎 ✍️
الله الله الله .. قال الشاعر : لما أناخوا قبيل الصبح عيسهم وحمّلوها وسارت في الدجى الأبل و أرسلت من خلال الشق ناظرها ترنو...
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