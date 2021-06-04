نادي الباحة يحقق بطولة الدوري الممتاز لكرة الهدف للسنة الثانية على التوالي

محمد بن عبدالله الغامدي (صدى):
حقق نادي الباحة مساء هذا اليوم الجمعة الموافق ٢٣ من شهر شوال لعام ١٤٤٢ بطولة الدوري الممتاز لكرة الهدف وذلك للموسم الثاني على التوالي .
حيث اقيم التجمع الثاني بالصالة الرياضية بمدينة الملك سعود بمنطقة الباحة خلال الفترة ٢٢- ٢٤ من شهر شوال الحالي وشارك فيها أندية الرياض والباحة والقصيم وتبوك والرس وعسير ونجران والاحساء والدمام .
وقد توج نادي الباحة بكأس الدوري الممتاز لهذا العام وذلك لحصوله على المركز الأول وسط أفراح اللاعبين والإداريين و الجمهور فيما حل نادي الرس بالمركز الثاني .
و قدم رئيس النادي الاستاذ علي الشيخ شكره لوزارة الرياضة والقائمين على هذه البطولة وكذلك لجميع الاندية المشاركة بها كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود وجميع ابناء المنطقة متمنيا للفريق مواصلة مشواره في حصد الألقاب .