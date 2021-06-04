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مدرب الأخضر: لقاء اليمن مهم ويفصلنا عن الهدف المنشود 3 مباريات 

منذ ساعة
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مدرب الأخضر: لقاء اليمن مهم ويفصلنا عن الهدف المنشود 3 مباريات 

ماجد محمد (صدى):
تحدث المدير الفني للمنتخب"إيرڤي رينارد"، عن آخر استعدادات "الأخضر" لمواجهة منتخب اليمن ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال: "أودّ في البداية أن أقدم التعازي للمنتخب اليمني في وفاة مدربهم الذي وافته المنية في الأسابيع الماضية، كما أودّ أن أقدم التعازي للاعب المنتخب الوطني ناصر الدوسري، ولأسرته في وفاة شقيقه".

وأوضح:"مباراة مهمة جداً، فلم يتبقّ لنا سوى ثلاث مباريات تفصلنا نحو تحقيق الهدف المنشود، لذا يجب علينا مضاعفة العمل من أجل المحافظة على المكتسبات التي حصدناها في الجولات الماضية".

ولفت: "من أكثر الأمور إيجابية هي تنوع الخيارات الهجومية، الأمر الذي يجعلنا بحالة أفضل قبل وأثناء المباراة".

 

وتابع:"العمري والبريك لديهما إصابة بسيطة، لذلك وضعنا تشكيلة مناسبة؛ تحسبًا للإصابات، ونتمنى أن يكون الجميع في حالة جيدة في المباريات الثلاث".

كأس العالم
كأس آسيا
الأخضر
المنتخب اليمني
إيرڤي رينارد

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ابو محمد 😎 ✍️
الله الله الله .. قال الشاعر : لما أناخوا قبيل الصبح عيسهم وحمّلوها وسارت في الدجى الأبل و أرسلت من خلال الشق ناظرها ترنو...
واضح*** وصريح***
تعازينا إلى اللاعب ناصر الدوسري،سائلين المولى عـز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
واضح*** وصريح***
تعازينا إلى اللاعب ناصر الدوسري،سائلين المولى عـز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
د محمد ماجد بخش
الشوق امرني .. الشوق امرني .. الشوق امرني اطيعك وانسى خلاني سهمك .. جرحني .. وغرامك تيه افكاري
د محمد ماجد بخش
الشوق جبرني.. يتبع ..

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