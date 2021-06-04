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مواطنة تورطت وهي تسوق بسبب الاجواء الحارة
منذ ساعتين
994
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 128782
منذ 13 دقيقة
اصبري مثل مااحنا صابرين يا مره والا روحي ارقدي تحت المكبف وارفعي رجليتز على المركا يا ام المكياج ..
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