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السفير عصام الثقفي: ليس هناك بعد سياسي في إلغاء إندونيسيا رحلات الحج (فيديو)

منذ 31 دقيقة
1532
السفير عصام الثقفي: ليس هناك بعد سياسي في إلغاء إندونيسيا رحلات الحج (فيديو)

الرياض (صدى):
علق سفير المملكة في إندونيسيا، عصام الثقفي، على قرار إندونيسيا بإلغاء رحلات الحج لمواطنيها للعام الثاني على التوالي بسبب فيروس كورونا الجديد.

وأكد، خلال حديثه بقناة الإخبارية، أن القرار ليس له بعد سياسي، وإنما جاء حرصا على سلامة المواطنين الإندونيسيين من فيروس كورونا.

وأضاف أن العلاقات بين البلدين تعد قوية خاصة فيما يتعلق بالحج والعمرة، لافتا إلى أن هناك تنسيق دائم بين وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا ووزارة الحج والعمرة في المملكة على مدار العام.

ونوه بأن عدد الحجاج الإندونيسيين بلغ عام 2019 حوالي 230 ألف حاج، مبديًا أمله في أن تعود الأوضاع لما كانت عليها قبل جائحة كورونا.

ونبه بخضوع المواطنين المسافرين إلى إندونيسيا لحجر صحي لمدة 5 أيام في فنادق محددة، لافتا إلى أن تكاليف الفحص والإقامة تكون على حساب المسافر.

المملكة
إندونيسيا
الحج
كورونا
وزارة الحج والعمرة

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