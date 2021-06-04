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مواطن يروي تفاصيل ابتكاره جهاز مشابه لساهر لتطبيق النظام المروري "فيديو"

منذ 36 دقيقة
1499
مواطن يروي تفاصيل ابتكاره جهاز مشابه لساهر لتطبيق النظام المروري "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
ابتكر حسين باصي جهازا مشابها "لساهر" لتحفيز المجتمع في تطبيق النظام المروري.

وقال حسين باصي إن الهدف من الابتكار هو الاستفادة من الطاقة المهدرة الموجودة عادة في السيارات والقطارات.

وأوضح أنه هذه الطاقة قد  تولد نوعين من الطاقة الأول هوائية بسبب اندفاع السيارة، والثاني طاقة الاهتزاز.

 

وأشار إلى أن هذين النوعين من الطاقة يمكن تخزينها ثم نستفيد منها في المركبات التي تسير وهي مقيدة بالأنظمة المرورية.

 

وتابع:" تفيد السيارة بأنها تجعلها كهربائية أي تقبل الشحن اللاسلكي من خلال سيرها على الطريق، وبالتالي يعود عليها بفوائد كثيرة".

السيارات
ابتكار
جهاز ساهر
حسين باصي
النظام المروري

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