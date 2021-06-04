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أمير عسير يشيد بموقف المواطنة التي أجارت قاتل ابنها دون طلب

منذ 12 ساعة
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أمير عسير يشيد بموقف المواطنة التي أجارت قاتل ابنها دون طلب

عسير (صدى):
أشاد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، رئيس لجنة إرساء السلم المجتمعي، بموقف أسرة آل راجح من قبيلة بني واهب شهران ووالدتهم نورة آل عسيلة التي أجارت قاتل ابنها و أمرت أبنائها بعدم التعرض للقاتل حتى قامت بتسليمه للشرطة ثم قامت بالتنازل والعفو عنه لوجه الله تعالى دون شرط مجسدة أنبل معاني الإنسانية و كتم الغيظ و الإحسان لجارها الذي قتل ابنها.

وأكد سموه أن هذا الموقف هو تأصيل لمعاني و تعاليم و قيم الدين الإسلامي الحنيف حيث حفظت والدة المقتول الضرورات الخمس المتمثلة في حفظ الدين و العقل و النفس و العرض و المال، كما حفظت حق جارها و قاتل ابنها حين عفت عنه و أمرت أبناءها بالعفو لوجه الله تعالى دون شرط أو طلب، ووصف ذلك بأنه من أروع صور الإنسانية والعفو والتسامح والكرم والشهامة والمواقف النبيلة التي تحثنا عليها شريعتنا الإسلامية، بالإضافة إلى تطبيق ماتحمله رؤية المملكة من أهمية الترابط المجتمعي الذي يكفل للمجتمع أن يسير بثبات نحو مستقبل زاهر.

و لفت سمو رئيس لجنة إرساء السلم المجتمعي بالمنطقة إلى أن هذا الفعل يعد مثالًا حيًا للعمل بما ورد في وثيقة إرساء السلم المجتمعي في عسير القائمة على قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة) مشيرًا إلى أنه نموذج يقتدى به في كافة أعمال لجنة إرساء السلم المجتمعي مؤكدًا أن هذا الفعل النبيل سيتم عرضه على أنظار سمو ولي عهد البلاد لينال الإشادة من القيادة.

ووجه الأمير تركي بن طلال بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية أمين لجنة إصلاح ذات البين بالإمارة، وعدد من الأعضاء ذوي العلاقة، للاجتماع بالأبناء ووالدتهم وبحث احتياجاتهم بدقة ليكون العطاء ذو أثر يلامس الاحتياج الفعلي ويسهم في تغيير حياتهم للأفضل الذي يرونه هم.

بدورها قدمت أسرة آل راجح ووالدتهم الشكر لأمير منطقة عسير على حسن الاستقبال والتقدير، مؤكدين أن ذلك ليس غريبًا على القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي تحرص دائمًا على تلمس احتياجات المواطنين والوقوف بجانبهم في كافة المناسبات والأحداث بما يؤكد تلاحمها مع المواطنين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان إمارة عسير للمواطنة وأبنائها، في الوقت الذي زار فيه سموه سابقًا منزلهم في مركز خيبر الجنوب شرقي عسير.

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