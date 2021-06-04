6 نصائح لتتجنب فشل شركتك الناشئة

علي القحطاني (صدى):
يرغب رواد الأعمال في نجاح شركاتهم الناشئة، ولكي يتجنبوا فشل هذه الشركات وتحقيق الأرباح عليهم اتباع 6 نصائح أولها تكوين فريق عمل قوي ومتكامل.
ويجب أن يكون هذا الفريق يضم أشخاص لديهم خبرة في المجالات التي تحتاجها الشركة مثل التسويق والمحاسبة والشؤون القانونية.
أما النصيحة الثانية فهي "اختبار المنتج"، لتجنب إهدار الأموال في صناعة منتجات قد لا يحتاجها العملاء، ولهذا يفضل اختبار نماذج من المنتج مع عملاء فعليين، بحيث يبدوا ملاحظاتهم الإيجابية والسلبية، وبالتالي يستطيع رواد الأعمال أن يحسنوا منتجاتهم وأسعارها قبل طرحها في السوق.
وينصح أيضا أن يكون العملاء الذين سيبدون آرائهم حول نماذج المنتج من خارج نطاق العائلة والأصدقاء لضمان الحصول على رأي محايد بعيدًا عن المجاملات.
ومن الضروري أيضا لرواد الأعمال توجيه تركيزهم إلى تكرار العمليات القابلة للتكرار وتحسين وتطوير المنتجات، وجمع الموارد اللازمة قبل التفكير في توسيع نطاق الأعمال.
كما يجب على رواد الأعمال أن يحسنوا في اختيار المستثمرون الداعمين للمشروع، وأن يضعوا في اعتبارهم أن السوق يتغير بوتيرة سريعة، لذلك نجد الابتكارات الجريئة اللازمة لتحقيق النمو والاستدامة على المدى الطويل تكون محفوفة بالمخاطر.
وترجع خطورة ذلك لأن السوق معرض لأن يحدث فيه التغيرات البيئية والثقافية بسرعة، لذلك يجب أن يضع كل رائد أعمال ذلك في اعتباره قبل إطلاق شركته الناشئة.