نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

6 نصائح لتتجنب فشل شركتك الناشئة

منذ ساعة
1525
1
6 نصائح لتتجنب فشل شركتك الناشئة

علي القحطاني (صدى):
يرغب رواد الأعمال في نجاح شركاتهم الناشئة، ولكي يتجنبوا فشل هذه الشركات وتحقيق الأرباح عليهم اتباع 6 نصائح أولها تكوين فريق عمل قوي ومتكامل.

ويجب أن يكون هذا الفريق يضم أشخاص لديهم خبرة في المجالات التي تحتاجها الشركة مثل التسويق والمحاسبة والشؤون القانونية.

أما النصيحة الثانية فهي "اختبار المنتج"، لتجنب إهدار الأموال في صناعة منتجات قد لا يحتاجها العملاء، ولهذا يفضل اختبار نماذج من المنتج مع عملاء فعليين، بحيث يبدوا ملاحظاتهم الإيجابية والسلبية، وبالتالي يستطيع رواد الأعمال أن يحسنوا منتجاتهم وأسعارها قبل طرحها في السوق.

وينصح أيضا أن يكون العملاء الذين سيبدون آرائهم حول نماذج المنتج من خارج نطاق العائلة والأصدقاء لضمان الحصول على رأي محايد بعيدًا عن المجاملات.

ومن الضروري أيضا لرواد الأعمال توجيه تركيزهم إلى تكرار العمليات القابلة للتكرار وتحسين وتطوير المنتجات، وجمع الموارد اللازمة قبل التفكير في توسيع نطاق الأعمال.

كما يجب على رواد الأعمال أن يحسنوا في اختيار المستثمرون الداعمين للمشروع، وأن يضعوا في اعتبارهم أن السوق يتغير بوتيرة سريعة، لذلك نجد الابتكارات الجريئة اللازمة لتحقيق النمو والاستدامة على المدى الطويل تكون محفوفة بالمخاطر.

وترجع خطورة ذلك لأن السوق معرض لأن يحدث فيه التغيرات البيئية والثقافية بسرعة، لذلك يجب أن يضع كل رائد أعمال ذلك في اعتباره قبل إطلاق شركته الناشئة.

 

الاستثمار
السوق
رواد الأعمال
شركة ناشئة
مخاطر الاستثمار
فشل الشركة الناشئة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128776
منذ 9 دقائق
تعليمات طيبه ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الوَرِع هو الزاهد .. يتبع ..
أبو عبدالله الحربي
اللحوم الحمراء تتسرب أين التسرب إلى بلحوم وأين اللحوم بيضى كيلو كم وبيضاء سعر كم اللحوم لهل اللحوم والدجاج لهل الدجاج والنسبة تسعون وأهل...
د محمد ماجد بخش
بدأ يأخذ دروس مكثفة في السياسة.. من طول الغيبات جاب العلوم!
د محمد ماجد بخش
استطاع محمود عبدالعزيز أن يؤدى الدور وعكسه ، يجسد الشر والخير، يتقن دور الجاسوس ويبدع فى دور رجل المخابرات، تصدقه وهو يجسد شخصية الخائن...
د محمد ماجد بخش
متقول لنا .. يتبع..

أخر الأخبار

سفير فرنسا بالمملكة: أصدقائنا السعوديين يمكنكم السفر إلى باريس ابتداءً من 9 يونيو الجاري 
سفير فرنسا بالمملكة: أصدقائنا السعوديين يمكنكم السفر إلى باريس ابتداءً من 9 يونيو الجاري 
منذ 4 دقائق 1063
اتحاد القدم يقدم واجب العزاء للاعب الهلال " الدوسري " في وفاة شقيقة
اتحاد القدم يقدم واجب العزاء للاعب الهلال " الدوسري " في وفاة شقيقة
منذ 14 دقيقة 1407
صورة قديمة لسيدة تقود جملها في صحراء المنطقة الشرقية قبل 66 عاماً
صورة قديمة لسيدة تقود جملها في صحراء المنطقة الشرقية قبل 66 عاماً
منذ 23 دقيقة 1377
السفير عصام الثقفي: ليس هناك بعد سياسي في إلغاء إندونيسيا رحلات الحج (فيديو)
السفير عصام الثقفي: ليس هناك بعد سياسي في إلغاء إندونيسيا رحلات الحج (فيديو)
منذ 31 دقيقة 1526
مواطنة تورطت وهي تسوق بسبب الاجواء الحارة
مواطنة تورطت وهي تسوق بسبب الاجواء الحارة
منذ 31 دقيقة 435
رجل يوثق سيول عارمة
رجل يوثق سيول عارمة
منذ 31 دقيقة 274
كن كف ابيك وكن ظهره ونصيره
كن كف ابيك وكن ظهره ونصيره
منذ 32 دقيقة 296
مواطن يروي تفاصيل ابتكاره جهاز مشابه لساهر لتطبيق النظام المروري "فيديو"
مواطن يروي تفاصيل ابتكاره جهاز مشابه لساهر لتطبيق النظام المروري "فيديو"
منذ 36 دقيقة 1491
انسحاب 3 أندية من دوري أبطال آسيا
انسحاب 3 أندية من دوري أبطال آسيا
منذ 54 دقيقة 2724
استشاري: أكل اللحوم الحمراء دون شرب المياه يسبب أمراضا في الكلى "فيديو"
استشاري: أكل اللحوم الحمراء دون شرب المياه يسبب أمراضا في الكلى "فيديو"
منذ 57 دقيقة 1304