كوريا الشمالية تصف إسرائيل بدولة الإرهاب: ذبح الأطفال في غزة "جريمة"

بيونغيانغ (صدى):
استنكرت كوريا الشمالية، العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والذي خلف عشرات الشهداء والجرحى، ووصفت الكيان العبري بأنه "دولة إرهاب"، في رد قوي هو الأول من نوعه.
وعرضت وزارة الخارجية لكوريا الشمالية، اليوم الجمعة عبر موقعها الإلكتروني مقالا بعنوان "الفظائع تجاه الأطفال التي لا يمكن تبريرها بأي شيء"، موضحة أنه "ليس من قبيل المبالغة القول إن قطاع غزة بأكمله قد تحول إلى مسلخ بشري ضخم ومجزرة للأطفال من قبل إسرائيل بسبب الغارات الجوية والقصف الهمجي الإسرائيلي لقطاع غزة في مايو"، بحسب موقع "روسيا اليوم".
وتابعت:"66 طفلا فلسطينيا "استشهدوا" في قطاع غزة وأصيب نحو 560 طفلا آخرين، مشددة على أن "ذبح إسرائيل المروع للأطفال يعد تحديا خطيرا لمستقبل البشر وجريمة ضد الإنسانية"، داعية المجتمع الدولي إلى عدم التسامح مع أعمال إسرائيل المتهورة المتمثلة في إرهاب الدولة والإبادة الجماعية.
وأكدت على أن الفظائع الإسرائيلية في القدس المحتلة وقطاع غزة هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقانون الدولي.