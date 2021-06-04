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كوريا الشمالية تصف إسرائيل بدولة الإرهاب: ذبح الأطفال في غزة "جريمة"

منذ ساعة
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كوريا الشمالية تصف إسرائيل بدولة الإرهاب: ذبح الأطفال في غزة "جريمة"

بيونغيانغ (صدى):
استنكرت كوريا الشمالية، العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والذي خلف عشرات الشهداء والجرحى، ووصفت الكيان العبري بأنه "دولة إرهاب"، في رد قوي هو الأول من نوعه.

وعرضت وزارة الخارجية لكوريا الشمالية، اليوم الجمعة عبر موقعها الإلكتروني مقالا بعنوان "الفظائع تجاه الأطفال التي لا يمكن تبريرها بأي شيء"، موضحة أنه "ليس من قبيل المبالغة القول إن قطاع غزة بأكمله قد تحول إلى مسلخ بشري ضخم ومجزرة للأطفال من قبل إسرائيل بسبب الغارات الجوية والقصف الهمجي الإسرائيلي لقطاع غزة في مايو"، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وتابعت:"66 طفلا فلسطينيا "استشهدوا" في قطاع غزة وأصيب نحو 560 طفلا آخرين، مشددة على أن "ذبح إسرائيل المروع للأطفال يعد تحديا خطيرا لمستقبل البشر وجريمة ضد الإنسانية"، داعية المجتمع الدولي إلى عدم التسامح مع أعمال إسرائيل المتهورة المتمثلة في إرهاب الدولة والإبادة الجماعية.

وأكدت على أن الفظائع الإسرائيلية في القدس المحتلة وقطاع غزة هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقانون الدولي.

 

القدس
كوريا الشمالية
إسرائيل
غزة
جريمة حرب

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128776
منذ 43 دقيقة
يسلم فمك وشدوقك يا اباخدود ورديه ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12646
منذ 4 دقائق
بدأ يأخذ دروس مكثفة في السياسة..

من طول الغيبات جاب العلوم!

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د محمد ماجد بخش
الوَرِع هو الزاهد .. يتبع ..
أبو عبدالله الحربي
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د محمد ماجد بخش
بدأ يأخذ دروس مكثفة في السياسة.. من طول الغيبات جاب العلوم!
د محمد ماجد بخش
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متقول لنا .. يتبع..

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