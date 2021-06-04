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موقف لمواطنة مع طفل
منذ 3 ساعات
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 128776
منذ ساعة
لالالا ماله حق الورع يسوي كذاااا ..
.. لو مكانك اعطيته العشرين وفوقهن عصير بعد .. بس انتي ماتتعاطفين مع الورعان ..
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 12655
منذ 42 دقيقة
الوَرِع هو الزاهد ..
يتبع ..
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 12655
منذ 40 دقيقة
الفرق بين الزهد والورع
قال ابن القيم: (والفرق بينه وبين الورع: أنَّ الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة)
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