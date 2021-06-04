نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو .."قوات أتراك" تطلق الرصاص على طفل سوري كان يرعى الأغنام

منذ ساعة
1761
2
بالفيديو .."قوات أتراك" تطلق الرصاص على طفل سوري كان يرعى الأغنام

أنقرة (صدى):
أصيب طفل سوري يبلغ من العمر 7 سنوات بجروح بليغة بعدما أطلقت قوات الجندرما التابعة لحرس الحدود التركي الرصاص عليه.

ووقع الحادث، وفقا لـ"العربية"، عندما كان الطفل محمد جمعة يرعى الأغنام في شمال محافظة إدلب، حيث أطلقت القوات التركية النيران عليه.

وأكدت وسائل إعلامية، في وقت سابق، أن الجندرما التركية تطلق الرصاص أسبوعيًا على المدنيين، ومعظمهم من الأطفال في مناطق رعاية المواشي، كما قتلت القوات التركية، مؤخراً، شابا آخر يدعى "حسن محمد" بعدما حاول الأخير عبور الأراضي التركية.

يذكر أن عدد المدنيين السوريين الذين قتلوا برصاص الجندرما التركية بلغ خلال 5 سنوات 475 مدنيا من بينهم 86 طفلا دون سن 18، و45 امرأة فوق سن الـ18.

 

سوريا
تركيا
إدلب
حرس الحدود التركي
الجندرما
الجندرما التركية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128776
منذ 52 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. اللهم انتقم لهذا الطفل عاجلاً وآجلاً .. اللهم آمين ..

.. اسأل الله ان يلهم والديه وذويه الصبر والسلوان ، ويعوضهما ابناً باراً بهما .. آمين ..
المهم
المهم عدد التعليقات : 358
منذ 37 دقيقة
افااااا صدقنا

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الوَرِع هو الزاهد .. يتبع ..
أبو عبدالله الحربي
اللحوم الحمراء تتسرب أين التسرب إلى بلحوم وأين اللحوم بيضى كيلو كم وبيضاء سعر كم اللحوم لهل اللحوم والدجاج لهل الدجاج والنسبة تسعون وأهل...
د محمد ماجد بخش
بدأ يأخذ دروس مكثفة في السياسة.. من طول الغيبات جاب العلوم!
د محمد ماجد بخش
استطاع محمود عبدالعزيز أن يؤدى الدور وعكسه ، يجسد الشر والخير، يتقن دور الجاسوس ويبدع فى دور رجل المخابرات، تصدقه وهو يجسد شخصية الخائن...
د محمد ماجد بخش
متقول لنا .. يتبع..

أخر الأخبار

سفير فرنسا بالمملكة: أصدقائنا السعوديين يمكنكم السفر إلى باريس ابتداءً من 9 يونيو الجاري 
سفير فرنسا بالمملكة: أصدقائنا السعوديين يمكنكم السفر إلى باريس ابتداءً من 9 يونيو الجاري 
منذ 3 دقائق 1046
اتحاد القدم يقدم واجب العزاء للاعب الهلال " الدوسري " في وفاة شقيقة
اتحاد القدم يقدم واجب العزاء للاعب الهلال " الدوسري " في وفاة شقيقة
منذ 14 دقيقة 1401
صورة قديمة لسيدة تقود جملها في صحراء المنطقة الشرقية قبل 66 عاماً
صورة قديمة لسيدة تقود جملها في صحراء المنطقة الشرقية قبل 66 عاماً
منذ 23 دقيقة 1373
السفير عصام الثقفي: ليس هناك بعد سياسي في إلغاء إندونيسيا رحلات الحج (فيديو)
السفير عصام الثقفي: ليس هناك بعد سياسي في إلغاء إندونيسيا رحلات الحج (فيديو)
منذ 31 دقيقة 1526
مواطنة تورطت وهي تسوق بسبب الاجواء الحارة
مواطنة تورطت وهي تسوق بسبب الاجواء الحارة
منذ 31 دقيقة 430
رجل يوثق سيول عارمة
رجل يوثق سيول عارمة
منذ 31 دقيقة 274
كن كف ابيك وكن ظهره ونصيره
كن كف ابيك وكن ظهره ونصيره
منذ 32 دقيقة 296
مواطن يروي تفاصيل ابتكاره جهاز مشابه لساهر لتطبيق النظام المروري "فيديو"
مواطن يروي تفاصيل ابتكاره جهاز مشابه لساهر لتطبيق النظام المروري "فيديو"
منذ 35 دقيقة 1491
انسحاب 3 أندية من دوري أبطال آسيا
انسحاب 3 أندية من دوري أبطال آسيا
منذ 54 دقيقة 2720
استشاري: أكل اللحوم الحمراء دون شرب المياه يسبب أمراضا في الكلى "فيديو"
استشاري: أكل اللحوم الحمراء دون شرب المياه يسبب أمراضا في الكلى "فيديو"
منذ 57 دقيقة 1304