لاعبو منتخب البرازيل يرفضون المشاركة في كوبا أمريكا

وكالات (صدى):
أكدت تقارير صحفية أن لاعبي منتخب البرازيل تحدثوا مع رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، روجيريو كابوكلو، لبحث إمكانية عدم المشاركة في كوبا أمريكا 2020 .
وتأتي محاولات المنتخب البرازيلي، وفقا لصحيفة "ذا صن"، بالتزامن مع قرب إقامة البطولة في البرازيل، فيما توجد شكوك حول إقامة البطولة في الموعد المحدد بسبب جائحة كورونا.
وبرر "تيتي" مدرب البرازيل، سبب رغبتهم في عدم المشاركة في أن اللاعبين طالبوا بالتركيز فقط على مباراتهم أمام الإكوادور في تصفيات كأس العالم، مضيفا أن ذلك يعد أولوية بالنسبة لهم الآن، حتى يتغلبوا على الإكوادور.