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لاعبو منتخب البرازيل يرفضون المشاركة في كوبا أمريكا

منذ 5 دقائق
1200
لاعبو منتخب البرازيل يرفضون المشاركة في كوبا أمريكا

وكالات (صدى):
أكدت تقارير صحفية أن لاعبي منتخب البرازيل تحدثوا مع رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، روجيريو كابوكلو، لبحث إمكانية عدم المشاركة في كوبا أمريكا 2020 .

وتأتي محاولات المنتخب البرازيلي، وفقا لصحيفة "ذا صن"، بالتزامن مع قرب إقامة البطولة في البرازيل، فيما توجد شكوك حول إقامة البطولة في الموعد المحدد بسبب جائحة كورونا.

وبرر "تيتي" مدرب البرازيل، سبب رغبتهم في عدم المشاركة في أن اللاعبين طالبوا بالتركيز فقط على مباراتهم أمام الإكوادور في تصفيات كأس العالم، مضيفا أن ذلك يعد أولوية بالنسبة لهم الآن، حتى يتغلبوا على الإكوادور.

 

أمريكا
كورونا
منتخب البرازيل
الاتحاد البرازيلي لكرة القدم
كوبا أمريكا 2020

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ابو محمد 😎 ✍️
ولا يهمك يا اخ دكتور محمد ، الحمد لله مافيه غلط ، ولو فيه شيء من الخطأ فخطأك عندي صح ، واللخبطه في التعليق...
د محمد ماجد بخش
لا تحلف يا أبو محمد خانه التعبير سبق قلم صدى صوت بارق خاطر مشي حالك
د محمد ماجد بخش
الكهرباء أصبحت خامس ضروريات الحياة
ابو محمد 😎 ✍️
انتبه من السوشي يا دكتور بخش ، السمك الذي يعملوا منه السوشي سام ، وسام جداً إذا لم يطبخ طبخاً جيداً .. تهمنا سلامتك...
د محمد ماجد بخش
الطعام الياباني لذيذ . يا معالي السفير . لكنه ما يتم من غير مكونات أصلية من اليابان تحديدا. أحب السوشي وممكن تغدينا يوم يصل...

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