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التحقيق في شكاوى فتيات تعرضن للتحرش من قبل طبيب بمركز تجميل شهير 

منذ 3 ساعات
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التحقيق في شكاوى فتيات تعرضن للتحرش من قبل طبيب بمركز تجميل شهير 

ماجد القزيز (صدى):
فتحت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الجمعة، التحقيق  في شكاوى فتيات ونساء مجهولات اتهمن طبيبا في مركز تجميل طبي شهير، بالتحرش بهن.

وقالت وزارة الداخلية القطرية في بيان لها:"بالإشارة لما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات حول ممارسات غير أخلاقية تعرض لها البعض، تتابع الجهات المعنية بوزارة الداخلية هذا الموضوع".

وأوضحت:"باشرت على الفور إجراءاتها حول الأمر، وفق ما يقتضيه القانون، وتؤكد وزارة الداخلية حرصها التام على أمن وسلامة المجتمع وأفراده".

وكان المركز الطبي الخاص الذي وجهت الاتهامات لأحد أطبائه بالتحرش بالمراجعات، أوقف الطبيب المتهم بالتحرش عن العمل وإحالته إلى التحقيق في جميع المعلومات الواردة على منصات التواصل الاجتماعي إلى حين البت في الموضوع من قبل الجهات الرسمية.

 

قطر
التحرش
شكاوي
مركز تجميل
وزارة الداخلية القطرية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128780
منذ ساعتين
اخصووه .. واخلصوا من اذيته ..

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