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أب يناشد ولي العهد بالتوجيه لنقل ابنه الرضيع إلى تخصصي جدة حتى لا تسوء حالته

منذ 13 دقيقة
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أب يناشد ولي العهد بالتوجيه لنقل ابنه الرضيع إلى تخصصي جدة حتى لا تسوء حالته

خاص (صدى):
ناشد المواطن رافع أحمد السهيمي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله – بالتوجيه بنقل ابنه الذي يبلغ من العمر ثلاثة أسابيع إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد أن اعتذرت جميع مستشفيات وزارة الصحة عن علاجه وجميع المدن الطبية التابعة لوزارة الصحة بسبب عدم توفر علاج للحالة لديها.

وأوضح السهيمي أن ابنه في العناية المركزة بمستشفى الملك فهد بالباحة ويعاني من متلازمة القلب الأيسر الناقص التنسج الذي اعتذر المستشفى عن علاجه لعدم توفر الخدمة فيه، ويطالب بضرورة نقله على وجه السرعة إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لأنه الوحيد الذي يعالج هذه الحالة.

وتابع السهيمي ، ابني في العناية المركزة بمستشفى الملك فهد بالباحة ويحتاج لنقله على وجه السرعة وكل يوم تسوء حالته فكلما تأخر نقله يتسبب التأخير بتدهور حالته الصحية، وأناشد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - بنقل ابني إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة حيث قبلت الحالة لعلاجها لكنه لا يتوفر سرير منذ ثلاثة أسابيع وقد يصل عدم توفر سرير لأشهر.

وأشار والد الطفل أن رقم التواصل معه هو 0530544330 مناشداً ولي العهد بالتوجيه بنقل ابنه إلى تخصصي جدة على وجه السرعة وتوفير سرير له، حتى لا تسوء حالة نجله .

وزارة الصحة
ولي العهد
مستشفى الملك فيصل التخصصي
رضيع
تخصصي جدة

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