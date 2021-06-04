نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ضبط 46 شخصاً خالفوا تعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا بـ"نجران"

منذ 35 دقيقة
1452
ضبط 46 شخصاً خالفوا تعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا بـ"نجران"

نجران (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (46) شخصاً بالمنطقة، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ونصت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

نجران
النيابة العامة
فيروس كورونا
الحجر الصحي
العزل

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ولا يهمك يا اخ دكتور محمد ، الحمد لله مافيه غلط ، ولو فيه شيء من الخطأ فخطأك عندي صح ، واللخبطه في التعليق...
د محمد ماجد بخش
لا تحلف يا أبو محمد خانه التعبير سبق قلم صدى صوت بارق خاطر مشي حالك
د محمد ماجد بخش
الكهرباء أصبحت خامس ضروريات الحياة
ابو محمد 😎 ✍️
انتبه من السوشي يا دكتور بخش ، السمك الذي يعملوا منه السوشي سام ، وسام جداً إذا لم يطبخ طبخاً جيداً .. تهمنا سلامتك...
د محمد ماجد بخش
الطعام الياباني لذيذ . يا معالي السفير . لكنه ما يتم من غير مكونات أصلية من اليابان تحديدا. أحب السوشي وممكن تغدينا يوم يصل...

أخر الأخبار

التحقيق في شكاوى فتيات تعرضن للتحرش من قبل طبيب بمركز تجميل شهير 
التحقيق في شكاوى فتيات تعرضن للتحرش من قبل طبيب بمركز تجميل شهير 
منذ 56 ثانية 17
لاعبو منتخب البرازيل يرفضون المشاركة في كوبا أمريكا
لاعبو منتخب البرازيل يرفضون المشاركة في كوبا أمريكا
منذ 5 دقائق 1192
أب يناشد ولي العهد بالتوجيه لنقل ابنه الرضيع إلى تخصصي جدة حتى لا تسوء حالته
أب يناشد ولي العهد بالتوجيه لنقل ابنه الرضيع إلى تخصصي جدة حتى لا تسوء حالته
منذ 13 دقيقة 1477
ضبط 46 شخصاً خالفوا تعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا بـ"نجران"
ضبط 46 شخصاً خالفوا تعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا بـ"نجران"
منذ 35 دقيقة 1452
"السعودية للكهرباء": عطل فني تسبب في انقطاع التيار عن رفحاء
"السعودية للكهرباء": عطل فني تسبب في انقطاع التيار عن رفحاء
منذ 43 دقيقة 1655
منال العيسى : حلمت شيخ يقرأ علي
منال العيسى : حلمت شيخ يقرأ علي
منذ 49 دقيقة 562
رفق الحيوانات ببعضها
رفق الحيوانات ببعضها
منذ 49 دقيقة 470
لقطات مرعبة لعاصفة هوائية
لقطات مرعبة لعاصفة هوائية
منذ 49 دقيقة 416
بالفيديو .. "سابتكو" تطلق خدمة "ركاب" لتسهيل التنقل داخل المدن بأسعار مناسبة
بالفيديو .. "سابتكو" تطلق خدمة "ركاب" لتسهيل التنقل داخل المدن بأسعار مناسبة
منذ 49 دقيقة 2236
الأهلي يجدد الثقة في السومة ويستغني عن 6 لاعبين
الأهلي يجدد الثقة في السومة ويستغني عن 6 لاعبين
منذ ساعة 2249