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"السعودية للكهرباء": عطل فني تسبب في انقطاع التيار عن رفحاء

منذ 11 دقيقة
1253
"السعودية للكهرباء": عطل فني تسبب في انقطاع التيار عن رفحاء

عرعر (صدى):
قالت الشركة السعودية للكهرباء، إن انقطاع التيار الكهربائي في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، سببه حدوث عطل فني طارئ بشبكة الكهرباء.

وأشارت إلى أن الفرق الميدانية تعمل في الوقت الحالي بكل طواقمها على إعادة الخدمة تدريجيًا للمشتركين المتأثرين.

وتابعت:"اكتملت إعادة الخدمة الكهربائية لكافة المشتركين الكرام المتأثرين بانقطاع الخدمة في محافظة رفحاء".

وكان أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان وجه بمعالجة أسباب الانقطاع في أسرع وقت ممكن بالمحافظة، كما وجه الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المولدات الاحتياطية.

 

الشركة السعودية للكهرباء
التيار الكهربائي
عطل فني
محافظة رفحاء

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حصل خير التعليق خاص بموضوع الاستغناء عن ٦ لاعبين في النادي الأهلي.
د محمد ماجد بخش
موب عقله يحسب نفسه في الحلبة
د محمد ماجد بخش
سامحك الله يا أبو محمد أحسبك تتكلم عن لاعبين الأهلي الستة اللي أنتهت خدماتهم لأجل مصلحة تطوير اللعب في النادي
د محمد ماجد بخش
راح التعليق عند الجيران
د محمد ماجد بخش
منظر خيالي رائع

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