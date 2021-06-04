نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ضبط 12 شخصاً لمخالفتهم تعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا بـ"حائل"

منذ 45 دقيقة
1523
ضبط 12 شخصاً لمخالفتهم تعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا بـ"حائل"

حائل (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (12) شخصاً بالمنطقة، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ونصت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا.

وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

حائل
شرطة
الحجر الصحي
العزل
الإجراءات الاحترازية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128765
منذ 41 دقيقة
كرفسوهم وشلخفوهم ليتأدبوا ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12639
منذ 16 دقيقة
الاستغناء كلمة غير لائقة والأجمل الاكتفاء بفترة خدماتهم السابقة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12639
منذ 10 دقائق
سامحك الله يا أبو محمد أحسبك تتكلم عن لاعبين الأهلي الستة اللي أنتهت خدماتهم لأجل مصلحة تطوير اللعب في النادي
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12639
منذ 7 دقائق
حصل خير التعليق خاص بموضوع الاستغناء عن ٦ لاعبين في النادي الأهلي.

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حصل خير التعليق خاص بموضوع الاستغناء عن ٦ لاعبين في النادي الأهلي.
د محمد ماجد بخش
موب عقله يحسب نفسه في الحلبة
د محمد ماجد بخش
سامحك الله يا أبو محمد أحسبك تتكلم عن لاعبين الأهلي الستة اللي أنتهت خدماتهم لأجل مصلحة تطوير اللعب في النادي
د محمد ماجد بخش
راح التعليق عند الجيران
د محمد ماجد بخش
منظر خيالي رائع

أخر الأخبار

ضبط 46 شخصاً خالفوا تعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا بـ"نجران"
ضبط 46 شخصاً خالفوا تعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا بـ"نجران"
منذ 3 دقائق 1046
"السعودية للكهرباء": عطل فني تسبب في انقطاع التيار عن رفحاء
"السعودية للكهرباء": عطل فني تسبب في انقطاع التيار عن رفحاء
منذ 11 دقيقة 1249
منال العيسى : حلمت شيخ يقرأ علي
منال العيسى : حلمت شيخ يقرأ علي
منذ 17 دقيقة 300
رفق الحيوانات ببعضها
رفق الحيوانات ببعضها
منذ 17 دقيقة 262
لقطات مرعبة لعاصفة هوائية
لقطات مرعبة لعاصفة هوائية
منذ 18 دقيقة 236
بالفيديو .. "سابتكو" تطلق خدمة "ركاب" لتسهيل التنقل داخل المدن بأسعار مناسبة
بالفيديو .. "سابتكو" تطلق خدمة "ركاب" لتسهيل التنقل داخل المدن بأسعار مناسبة
منذ 18 دقيقة 1536
الأهلي يجدد الثقة في السومة ويستغني عن 6 لاعبين
الأهلي يجدد الثقة في السومة ويستغني عن 6 لاعبين
منذ 42 دقيقة 1932
ضبط 12 شخصاً لمخالفتهم تعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا بـ"حائل"
ضبط 12 شخصاً لمخالفتهم تعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا بـ"حائل"
منذ 45 دقيقة 1523
شاهد .. إثيوبيون يرفضون شرب ما صنعوه من العرق المسكر ويعترفون بقذارته
شاهد .. إثيوبيون يرفضون شرب ما صنعوه من العرق المسكر ويعترفون بقذارته
منذ ساعة 2101
 إزالة أكثر من ٣١ معرّفاً بموقع حراج لانتهاكهم حقوق الملكية الفكرية
 إزالة أكثر من ٣١ معرّفاً بموقع حراج لانتهاكهم حقوق الملكية الفكرية
منذ ساعة 1757