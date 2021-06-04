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الأهلي يجدد الثقة في السومة ويستغني عن 6 لاعبين

منذ 42 دقيقة
1930
الأهلي يجدد الثقة في السومة ويستغني عن 6 لاعبين

نواف السالم (صدى):
حسمت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي،  مستقبل اللاعب السوري عمر السومة، مهاجم الفريق، إضافة إلى باقي اللاعبين الأجانب، قبل بداية الموسم القادم.

وقال الإعلامي بتال القوس قال خلال تصريحات عبر برنامجه "في المرمى" عبر قناة العربية: "الأهلي قرر الاستغناء عن 6 لاعبين أجانب، والتعاقد مع بدائل لهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأوضح أن إدارة الأهلي جددت الثقة في عمر السومة، لكي يستمر الموسم القادم بصفوفه، بالرغم من الانتقالات القوية الموجهة له، بسبب مستواه الموسم الماضي.

ودعت بعض الجماهير، إدارة الأهلي للاستغناء عن عمر السومة، وحملته مسؤولية النتائج السلبية التي يحققها الفريق خلال منافسات الدوري، وجعلت الفريق بعيدًا عن الصدارة.

وكان عمر السومة انتقل إلى النادي الأهلي في صيف 2014 قادمًا من القادسية الكويتي، استطاع أن يقدم أداء رائع خلال السنوات الماضية، وينتهي عقده في صيف 2024.

 

بتال القوس
القادسية الكويتي
نادي الأهلي
عمر السومة
الانتقالات الصيفية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12634
منذ دقيقة
راح التعليق عند الجيران

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حصل خير التعليق خاص بموضوع الاستغناء عن ٦ لاعبين في النادي الأهلي.
د محمد ماجد بخش
موب عقله يحسب نفسه في الحلبة
د محمد ماجد بخش
سامحك الله يا أبو محمد أحسبك تتكلم عن لاعبين الأهلي الستة اللي أنتهت خدماتهم لأجل مصلحة تطوير اللعب في النادي
د محمد ماجد بخش
راح التعليق عند الجيران
د محمد ماجد بخش
منظر خيالي رائع

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