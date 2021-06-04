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زوجان يتعرضون لحادث مروع
منذ ساعة
1043
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 128759
منذ 5 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. الله يكفينا شر الحوادث .. آمين ..
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