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محافظ عفيف يطلق حملة (ربِّ اجعل هذا البلد آمناً) لتعزيز الأمن الفكري

منذ 13 ساعة
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محافظ عفيف يطلق حملة (ربِّ اجعل هذا البلد آمناً) لتعزيز الأمن الفكري

سعيد العجل (صدى):
أطلق محافظ عفيف الأستاذ سعد بن محمد آل معمر فعاليات حملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً - ‏فكرٌ آمن - لوطنٍ آمن"، التي تنظمها هيئة الأمر بالمعروف ‏والنهي عن المنكر بهدف تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع ‏بأهمية المحافظة على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية.‏

واستقبل الأستاذ سعيد آل عامر بمكتبه بالمحافظة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة عفيف الشيخ خالد بن سليمان الواصل، والذي أطلع سعادته على المحتوى التوعوي والوقائي للحملة، حيث أشاد "آل عامر" بجهود الهيئة في تعزيز الأمن الفكري في المجتمع.

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات أن الحملة حظيت برعاية كريمة وتدشين من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض حفظه الله، ومتابعة معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، للتأكيد على أهمية الحفاظ أمن الوطن ومقدراته، وتوحيد الكلمة والتحذير من الفتن ودعاتها، ومكافحة الغلو والتطرف، وإبراز جهود المملكة وولاتها حفظهم الله في هذا المجال.

وبين "الشبانات" أن هذه الحملة تبث رسائلها عبر وسائل الإعلام المختلفة، واللوحات والشاشات الإلكترونية، وتشتمل على تصاميم وفواصل رقمية قصيرة، ومواد إعلامية بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية.

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