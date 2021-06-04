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بالفيديو .. أستاذ المناعة والعدوى : بعض الممارسين الصحيون أشد خطراً على لقاحات كورونا

منذ 34 دقيقة
1545
بالفيديو .. أستاذ المناعة والعدوى : بعض الممارسين الصحيون أشد خطراً على لقاحات كورونا

عادل الحربي (صدى):
قال أستاذ المناعة والعدوى، الدكتور همام عقيل، إن هناك ممارسين صحيين هم مصدر للإشاعات المتعلقة بلقاحات كورونا، مضيفا أن هذه الفئة من الأفراد تعد أشد خطرًا لكون أن مصدقيتهم تكون عالية في المجتمع.

وأكد، خلال استضافته في قناة الإخبارية، أن الإشاعات تعد خطرًا على لقاحات كورونا، وفي الغالب يكون المروجين لها من غير الاختصاص، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والنيابة العامة يمارسان جهودهما ضد هذه الإشاعات.

ولفت إلى أن المملكة لم تسجل حالات وفاة أو حالات حرجة من بين من تطعم باللقاح المضاد لكورونا وأخذ الوقت الكافي لتكوين أجسام مضادة للفيروس.

وأضاف أن حالات الوفاة والحالات الحرجة كانت لأشخاص لم يتلقوا لقاح كورونا أو تلقوا لقاح كورونا ولم يأخذ الجسم الفترة اللازمة له لتكوين أجسام مضادة.

 

كورونا
فيروس كورونا
مناعة
لقاح كورونا
لقاحات كورونا

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أحدث التعليقات

الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: العَقل يَا خالد مَا يبِيح فِعل الجنون ✍🏻 لكنّ الشيطان ذَلّك يَا أبو نَايف و صار...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. قالوا // برّك جمل واشبع لحم .. مبروك ..
ابو محمد 😎 ✍️
مجرموون ، حيلهم بينهم ..
وجهت نظر
افضل ماخترت انا من بعد تسكع وكشف حجاب بعض ام الركب السوداء قررت ماخذ غير مغربيه جمال واناقه وعقل ورزانه و٣سرندل مو مثل الجموس...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يكفينا شر الحوادث .. آمين ..

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