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ضبط 113 شخصاً خالفوا تعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا بـ"مكة"

منذ ساعة
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ضبط 113 شخصاً خالفوا تعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا بـ"مكة"

مكة المكرمة (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (113) شخصاً بالمنطقة، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ونصت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا. وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

مكة المكرمة
شرطة
فيروس كورونا

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128753
منذ 18 دقيقة
يستاهلون التنكيل والتأديب ,,

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أحدث التعليقات

الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: العَقل يَا خالد مَا يبِيح فِعل الجنون ✍🏻 لكنّ الشيطان ذَلّك يَا أبو نَايف و صار...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. قالوا // برّك جمل واشبع لحم .. مبروك ..
ابو محمد 😎 ✍️
مجرموون ، حيلهم بينهم ..
وجهت نظر
افضل ماخترت انا من بعد تسكع وكشف حجاب بعض ام الركب السوداء قررت ماخذ غير مغربيه جمال واناقه وعقل ورزانه و٣سرندل مو مثل الجموس...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يكفينا شر الحوادث .. آمين ..

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