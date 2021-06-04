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أمانة جدة تصادر 29 طنا من الخضروات والفواكه بنطاق الصفا

منذ ساعة
1567
أمانة جدة تصادر 29 طنا من الخضروات والفواكه بنطاق الصفا

جدة (صدى):
صادرت أمانة جدة ممثلة في بلدية الصفا الفرعية 29 طن من الفواكه والخضروات وذلك ضمن الجهود المستمرة للبلدية للقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين والمخالفين كما أسفرت الجولات عن إغلاق أربع مستودعات مخالفة داخل النطاق.

وأوضحت رئيس بلدية الصفا الفرعية عهود الشمراني، أن الحملة جاءت في إطار خطة عامة، وضعتها البلدية للحد من ظاهرة الباعة الجائلين في النطاق ومنع انتشارهم في الشوارع الرئيسية حيث نُفذت حملة رقابية موسعة على الباعة المتجولين بحي "المروة" وحرم سوق الخضروات للحد من تجمعات الباعة الجائلة بالطرقات والساحات والتي أسفرت عن ضبط مستودعات مخالفة لتخزين الخضروات إلى جانب إزالة 56 من العربات والبسطات العشوائية ومصادرة المحتويات وتسليمها للجمعيات الخيرية وتنظيف تلك المواقع من أثر المخلفات.

أمانة جدة
الباعة الجائلين
بلدية الصفا الفرعية
الفواكه والخضروات
عهود الشمراني

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128753
منذ 6 دقائق
جزاكم الله خير ..

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أحدث التعليقات

الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: العَقل يَا خالد مَا يبِيح فِعل الجنون ✍🏻 لكنّ الشيطان ذَلّك يَا أبو نَايف و صار...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. قالوا // برّك جمل واشبع لحم .. مبروك ..
ابو محمد 😎 ✍️
مجرموون ، حيلهم بينهم ..
وجهت نظر
افضل ماخترت انا من بعد تسكع وكشف حجاب بعض ام الركب السوداء قررت ماخذ غير مغربيه جمال واناقه وعقل ورزانه و٣سرندل مو مثل الجموس...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يكفينا شر الحوادث .. آمين ..

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