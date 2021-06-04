وصلة رقص مثيرة لابنة عصام الحضري في حفل زفافها "فيديو"

القاهرة (صدى):
أظهر مقطع فيديو وصلة رقص شدوى الحضري، ابنة حارس مرمى المنتخب الوطني السابق عصام الحضري، على أحد المهرجانات الشعبية "العب يلا".
وبدت شدوى الحضري، ترقص بطريقة شعبية مع أصدقائها، حيث تعرضت لانتقادات واسعة وقال أحد متابعيها:" طريقة رقصك ضيعت جاذبيتك.. طريقة الرقص غير سلوكية.. طريقة الرقص ضيعت شكلك.. إيه الرقص دا.. دي أغنية عروسة ترقص عليها".
وخطفت شدوى الحضري، في حفل زفافها الذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم المجتمع، أبرزهم جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس الراحل حسني مبارك.