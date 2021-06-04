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مصرع مراسل ومصور تلفزيوني وإصابة آخرين في انفجار لغم بأذربيجان

منذ ساعة
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مصرع مراسل ومصور تلفزيوني وإصابة آخرين في انفجار لغم بأذربيجان

باكو (صدى):
تعرضت إحدى فرق التصوير الإعلامي التابعة لوكالة أنباء أذربيجان الحكومية أذرتاج وقناة أذربيجان التلفزيونية، اليوم الجمعة، لانفجار لغم تم زراعته من قبل الاحتلال الأرميني.

وكشفت وكالة تنمية الإعلام ووكالة أنباء أذربيجان الحكومية أذرتاج وقناة أذربيجان التلفزيونية تفاصيل الحادث، لافتين إلى أن فرق التصوير الإعلامي التابعة لوكالة أنباء أذربيجان الحكومية أذرتاج وقناة أذربيجان التلفزيونية تعمل في أراضي أذربيجان المحررة من وطأة احتلال أرمينيا.

وأضافوا، في بيان صدر اليوم، أن الفرق الإعلامية تسجل أحوال المناطق السكنية المدمرة من قبل قوات احتلال أرمينيا والتي تم تحريرها مؤخراً، مشيرين إلى أن الحادث وقع عندما مرت الحافلة التي كانت تقل أعضاء الفريق الإعلامي فوق لغم مضاد للدبابات مزروعة من قبل الاحتلال الأرميني على طريق بقرية سوسوزلوق لمحافظة كلبجار.

وأكدوا أن الانفجار أسفر عن مقتل مراسل أذرتاج "محرم ابراهيموف"، ومصور القناة الأذربيجانية "سراج أبيشوف"، ونائب مسؤول قرية سوسوزلوق لمحافظ كلبجار عارف علييف، وإصابة آخرين، مقدمين تعازيهم لأسر الشهداء، ومتمنين الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

 

 

انفجار
لغم
وكالة أنباء أذربيجان الحكومية أذرتاج
قناة أذربيجان التلفزيونية
الاحتلال الأرميني
قرية سوسوزلوق
محافظة كلبجار

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أحدث التعليقات

الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: العَقل يَا خالد مَا يبِيح فِعل الجنون ✍🏻 لكنّ الشيطان ذَلّك يَا أبو نَايف و صار...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. قالوا // برّك جمل واشبع لحم .. مبروك ..
ابو محمد 😎 ✍️
مجرموون ، حيلهم بينهم ..
وجهت نظر
افضل ماخترت انا من بعد تسكع وكشف حجاب بعض ام الركب السوداء قررت ماخذ غير مغربيه جمال واناقه وعقل ورزانه و٣سرندل مو مثل الجموس...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يكفينا شر الحوادث .. آمين ..

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