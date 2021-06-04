مصرع مراسل ومصور تلفزيوني وإصابة آخرين في انفجار لغم بأذربيجان

باكو (صدى):
تعرضت إحدى فرق التصوير الإعلامي التابعة لوكالة أنباء أذربيجان الحكومية أذرتاج وقناة أذربيجان التلفزيونية، اليوم الجمعة، لانفجار لغم تم زراعته من قبل الاحتلال الأرميني.
وكشفت وكالة تنمية الإعلام ووكالة أنباء أذربيجان الحكومية أذرتاج وقناة أذربيجان التلفزيونية تفاصيل الحادث، لافتين إلى أن فرق التصوير الإعلامي التابعة لوكالة أنباء أذربيجان الحكومية أذرتاج وقناة أذربيجان التلفزيونية تعمل في أراضي أذربيجان المحررة من وطأة احتلال أرمينيا.
وأضافوا، في بيان صدر اليوم، أن الفرق الإعلامية تسجل أحوال المناطق السكنية المدمرة من قبل قوات احتلال أرمينيا والتي تم تحريرها مؤخراً، مشيرين إلى أن الحادث وقع عندما مرت الحافلة التي كانت تقل أعضاء الفريق الإعلامي فوق لغم مضاد للدبابات مزروعة من قبل الاحتلال الأرميني على طريق بقرية سوسوزلوق لمحافظة كلبجار.
وأكدوا أن الانفجار أسفر عن مقتل مراسل أذرتاج "محرم ابراهيموف"، ومصور القناة الأذربيجانية "سراج أبيشوف"، ونائب مسؤول قرية سوسوزلوق لمحافظ كلبجار عارف علييف، وإصابة آخرين، مقدمين تعازيهم لأسر الشهداء، ومتمنين الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.