نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تفاصيل مثيرة حول قضية كنز شقة الزمالك

منذ ساعتين
987
تفاصيل مثيرة حول قضية كنز شقة الزمالك

القاهرة (صدى):
كشف الإعلامي المصري مصطفى بكري، تفاصيل مثيرة حول قضية كنز شقة الزمالك في مصر منذ البداية.

وقال بكري خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد،إن الحكاية بدأت فصولها من طفل ولد على يد خاله وبعدما اشتد عوده عامله مثل ابنه، وكتب شركته باسمه ومرت عشر سنوات، ورجع الخال لحياته الطبيعية وراح يسأل ويتابع ظروف المؤسسة الضخمة التي تركها أمانة في إيد ابن أخته وخلال عمليات فحص السجلات والحسابات، اكتشف الخال أن من ولاه الأمانة، اختلس أمواله".

وتابع "ومارس الشاب حرب من نوع جديد ضد خاله وأسرته.. ونشر الشائعات والأكاذيب ورفع دعاوى مشبوهة وبلاغات كاذبة، ويرسل كل ذلك في بيانات ومنشورات يجري توزيعها في بلدة الخال"

وأضاف أنه بعد تحركات أخذ العدل مجراه، وتتوالى القضايا، وتصدر الأحكام تباعا، تنصف المظلوم، وعند تنفيذ أحد الأحكام بفتح الشقق المغلقة، وأثناء حصر ما بها على أيدي بعض خبراء حدث ما لم يتوقعه أحد.. دهاليز سرية، وأبواب خلفية، وصناديق محكمة الغلق، تضم تماثيل فرعونية، أصلية، وذهبية بكميات ضخمة"، مؤكدا أن أسماء كبيرة متورطة في القضية .

العدل
كنز شقة الزمالك
مصر مصطفى بكري
قناة صدى البلد
تماثيل فرعونية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128765
منذ ساعة
اكاذيبكم كبيره ولا لها ستيره ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12633
منذ 7 دقائق
كنز فرعوني .. ذهب فرعوني .. الحكاية ظلموه وبعدين فاتت جنبنا وممكن توصل إلى سواح وحاول تفتكرني.. وزي الهوا يا حبيبي .. ومنين اجيب الصبر يا أهل الله يداويني

مرة ثانية برضه صدفة ..

والخاتمة في حياتك يا ولدي إمراةٌ

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
راح التعليق عند الجيران
د محمد ماجد بخش
منظر خيالي رائع
د محمد ماجد بخش
ماذا أكلت قبل النوم مسقعة أم شيخ المحشي أم حمام بالفريك شكلك ثقلتني وحليتي وعشان كذا فارت أفكارك في منامك. تعوذي من إبليس ولا...
د محمد ماجد بخش
الاستغناء كلمة غير لائقة والأجمل الاكتفاء بفترة خدماتهم السابقة
د محمد ماجد بخش
كنز فرعوني .. ذهب فرعوني .. الحكاية ظلموه وبعدين فاتت جنبنا وممكن توصل إلى سواح وحاول تفتكرني.. وزي الهوا يا حبيبي .. ومنين اجيب...

أخر الأخبار

ضبط 46 شخصاً خالفوا تعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا بـ"نجران"
ضبط 46 شخصاً خالفوا تعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا بـ"نجران"
منذ دقيقة 1024
"السعودية للكهرباء": عطل فني تسبب في انقطاع التيار عن رفحاء
"السعودية للكهرباء": عطل فني تسبب في انقطاع التيار عن رفحاء
منذ 9 دقائق 1239
منال العيسى : حلمت شيخ يقرأ علي
منال العيسى : حلمت شيخ يقرأ علي
منذ 15 دقيقة 274
رفق الحيوانات ببعضها
رفق الحيوانات ببعضها
منذ 16 دقيقة 255
لقطات مرعبة لعاصفة هوائية
لقطات مرعبة لعاصفة هوائية
منذ 16 دقيقة 230
بالفيديو .. "سابتكو" تطلق خدمة "ركاب" لتسهيل التنقل داخل المدن بأسعار مناسبة
بالفيديو .. "سابتكو" تطلق خدمة "ركاب" لتسهيل التنقل داخل المدن بأسعار مناسبة
منذ 16 دقيقة 1497
الأهلي يجدد الثقة في السومة ويستغني عن 6 لاعبين
الأهلي يجدد الثقة في السومة ويستغني عن 6 لاعبين
منذ 41 دقيقة 1913
ضبط 12 شخصاً لمخالفتهم تعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا بـ"حائل"
ضبط 12 شخصاً لمخالفتهم تعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا بـ"حائل"
منذ 43 دقيقة 1513
شاهد .. إثيوبيون يرفضون شرب ما صنعوه من العرق المسكر ويعترفون بقذارته
شاهد .. إثيوبيون يرفضون شرب ما صنعوه من العرق المسكر ويعترفون بقذارته
منذ 58 دقيقة 2063
 إزالة أكثر من ٣١ معرّفاً بموقع حراج لانتهاكهم حقوق الملكية الفكرية
 إزالة أكثر من ٣١ معرّفاً بموقع حراج لانتهاكهم حقوق الملكية الفكرية
منذ ساعة 1743