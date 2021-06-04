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القبض على 4 مواطنين ومقيم لتورطهم بنشل هاتف من امرأة بـ"الرياض"
منذ 30 دقيقة
1522
الرياض (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحادثة نشل شخص هاتف من امرأة في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض والهرب مع مجموعة أخرى في مركبة كانت تنتظره بعد تنفيذ جريمته، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من كشف هوية الجناة والقبض عليهم، وهم (4) مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية، أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ثبت من خلال إجراءات الاستدلال المتخذة تورطهم بارتكاب الحادثة باستخدام مركبة مسروقة، وضبط بحوزتهم هواتف مسروقة، وتم استرداد المركبة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مبسوط
الحذر لاينجي من القدر ...
الوطن غالي
صدقت ياناقد
ابو محمد 😎 ✍️
الله يتمم له باالشفاء العاجل .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
جعلهم كلهم باالغرق والحرق ..
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