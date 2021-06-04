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هالاند يفكر في الرحيل عن دورتموند

منذ ساعة
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هالاند يفكر في الرحيل عن دورتموند

وكالات (صدى):
كشف وكيل أعمال اللاعب مينو رايولا مؤخرا أن اللاعب المهاجم النرويجي إيرليغ هالاند سيرحل عن دورتموند، رغم أن هالاند لم يعرب عن رغبته بشأن اللعب لناد معين.

وقال رايولا: «إذا أتى ناد مثل ريال مدريد أو برشلونة، وهما ناديان كبيران ولهما تاريخ كبير، فسيكون من الصعب الرفض».

وأضاف رايولا: «كل الأندية الكبيرة تريده»، مضيفا أن المال لن يكون فقط العامل الحاسم في الصفقة. يجب أن يتوافر مشروع مهم أيضا. تأتي تصريحات ريولا في الوقت الذي تحدثت فيه وسائل إعلام ألمانية عن احتمال انتقال اللاعب إلى مانشستر سيتي خاصة.

وكان رئيس نادي بوروسيا دورتموند هانز - يواخيم فاتسكه قد أعرب عن انزعاجه حيال استمرار الإشاعات حول رحيل هالاند. وقال: «لقد سئمت من هذاوفي الوقت نفسه.

ريال مدريد
برشلونة
دورتموند
هالاند

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مبسوط
الحذر لاينجي من القدر ...
الوطن غالي
صدقت ياناقد
ابو محمد 😎 ✍️
الله يتمم له باالشفاء العاجل .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
جعلهم كلهم باالغرق والحرق ..

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