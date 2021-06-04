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الأقمار الصناعية تلقتط صورا لغرق «وحش البحرية» الإيرانية

منذ 31 دقيقة
1787
الأقمار الصناعية تلقتط صورا لغرق «وحش البحرية» الإيرانية

طهران (صدى):
التقطت الأقمار الاصطناعية صورا لواحدة من أكبر السفن الحربية الإيرانية وهي تغرق في ضربة جديدة لطموحات نظام طهران.

ويذكر أن الجيش الإيراني قال في وقت سابق، إن السفينة "خرج"، التي تعد أكبر سفينة إيرانية من حيث الحمولة، اشتعلت فيها النيران، في الأول من يونيو الجاري، في خليج عمان.

و "خرج" سفينة دعم لوجستي للبحرية الإيرانية، حيث يمكنها رفع حمولات ثقيلة وتكون بمثابة نقطة انطلاق للمروحيات.

وصنعت السفينة "خرج"، في بريطانيا تم تدشينها عام 1977، قد انضمت إلى البحرية الإيرانية عام 1984 بعد مفاوضات مطولة عقب الثورة في إيران عام 1979.

إيران
بريطانية
الأقمار الصناعية
خرج
وحش البحرية

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا سمو الامير ..
ابو محمد 😎 ✍️
طباخ ارفل ومهرقل ..
.فꦽكر آخر
الله يرحمه
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. يالها من جمبازية ماعندها سالفه ..
.فꦽكر آخر
ايش المقتيات الي سرقها ياحسرة ؟! شكلها قدور وصحون

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